Очистити вікна без розводів - справді дещо складне завдання, однак воно вартує всіх витрачених зусиль. Адже блиск, який потім буде на вікнах, буде дуже приємним для вас.
Крок 1. Змішайте розчин для миття вікон своїми руками
Хоча ви можете купити стандартні засоби для миття вікон у багатьох магазинах, ми рекомендуємо змішати домашній розчин. Розчин без аміаку — найкращий спосіб очистити вікна без розводівг. Крім того, ви можете заощадити гроші, зробивши це самостійно з матеріалів, які, напевно, вже є вдома. Як експерти з вікон, ми визнали найефективніші ці інгредієнти:
- Дистильований білий оцет і вода: миття вікон оцтом було випробуваним прийомом протягом століть, і на це є вагома причина. Кислотний склад білого оцту ефективно руйнує плівку, яка може накопичуватися на ваших вікнах. Для основного розчину для чищення оцтом ми рекомендуємо змішати одну частину дистильованого оцту з 10 частинами теплої води в пляшці з розпилювачем. Позначте контейнер і збережіть залишки для використання в майбутньому.
- Спирт: якщо у вас є особливо складна ділянка на вікні, ви можете почати процес чищення, нанісши розчинник, наприклад спирт на чисту тканину, і потріть нею безпосередньо місце. Ви також можете додати спирт до оцту та води, щоб миючий розчин був трохи сильнішим.
- Мило для посуду: використання кількох крапель мила для посуду Dawn у саморобному засобі для миття вікон може допомогти видалити сильний бруд, що може бути особливо корисним під час зовнішнього миття вікон.
- Ефірні олії: хоча запах дистильованого оцту або спирту зазвичай зникає за кілька хвилин використання, ви можете додати одну-дві краплі вашої улюбленої ефірної олії в домашній розчин для миття вікон. Додавання ефірної олії лимона є популярним вибором для створення чіткого та чистого аромату.
Крок 2. Підготуйте вікна
Тепер, коли ви підготували віконний розчин, можна приступати до підготовки вікон, щоб очистити вікна без розводів. Щоб уникнути розповсюдження пилу та бруду після полірування вікон, спочатку очистіть віконні доріжки, витріть пил з рам і протріть виступи. Для цього можна використовувати м’яку щітку або пилосос. Потім чистою сухою тканиною з мікрофібри витріть пил зі скла. Видаліть будь-які явні сліди або плями, нанісши невелику кількість неабразивного миючого засобу тканиною з мікрофібри. Для видалення стійких плям ви також можете спробувати розчинник, як-от ацетон або мінеральний спирт. Просто протріть тканиною ті ділянки скла, які потрібно точково очистити. Будьте обережні, щоб миючі засоби або розчинники не потрапили на рами, оскільки це може змінити колір покриття.
Крок 3: Вимийте віконні рами
Коли справа доходить до чищення рам, уникайте інтенсивного миття. Використовуйте теплу мильну воду на ганчірку та уникайте абразивних хімікатів, які можуть знебарвити покриття. Стійкі плями та відкладення можна видалити мінеральним спиртом або очисним розчином, нанесеним чистою сухою тканиною.
Крок 4: Очистіть скло зверху вниз
Ми рекомендуємо використовувати безворсову тканину з мікрофібри для миття вікон, оскільки паперові рушники можуть залишати після себе ворсинки та волокна, через які чисті вікна можуть виглядати брудними. Розпиліть засіб для миття скла безпосередньо на тканину з мікрофібри, а не бризкайте на саме вікно. Це може допомогти запобігти потраплянню миючого розчину на віконні рами. Проведіть серветкою з мікрофібри зигзагоподібними рухами вниз по вікну, починаючи зверху. Після того, як ви завершите всю панель, візьміть суху тканину з мікрофібри, щоб відполірувати будь-які залишки розчину. Ви захочете зробити це швидко після очищення, щоб запобігти появі смуг.
Крок 5: Вакуумні віконні сітки
Найкращий спосіб очистити віконні сітки - це пилососити пил і бруд за допомогою насадки-щітки для оббивки. Для видалення жирних плям, які зазвичай зустрічаються на сітках кухонних вікон, використовуйте губку, гарячу воду та м’який миючий засіб. Будьте обережні, оскільки екрани можуть легко згинатися.
Якщо у вас висувний екран або прихований екран, дотримуйтеся тих самих інструкцій з очищення, що й вище, але переконайтеся, що екран повністю сухий, перш ніж повертати його в збережене положення.
Крок 6: Пилозахисні жалюзі та штори
Якщо ваші вікна мають обробку вікон між склом, вам не потрібно витирати пил із жалюзі чи жалюзі. Ці засоби обробки, що не вимагають особливого обслуговування, розташовані між скляними панелями та захищені від бруду та пошкоджень. Однак для стандартних жалюзі або жалюзі, які формуються на склі, регулярне видалення пилу допоможе їм зберегти зовнішній вигляд, як новий. Для дерев’яних жалюзі витріть пил сухою ганчіркою або обережно пропилососіть м’якою щіткою. Якщо у вас пластикові або металеві жалюзі, ви можете занурити їх у ванну з теплою водою та м’яким миючим засобом. Потім промийте чистою водою та дайте висохнути на повітрі перед повторним встановленням. Для тканинних жалюзі або жалюзі використовуйте пилосос із насадкою-щіткою для драпірування, щоб видалити пил, і вологу тканину, щоб видалити будь-які плями чи відбитки пальців.
Ми рекомендуємо чистити всі частини ваших вікон принаймні двічі на рік для досягнення оптимальної якості, але ви можете чистити їх навіть раз на місяць, якщо хочете. Не поспішайте, звертайте увагу на деталі та насолоджуйтесь задоволенням від того, що вам вдалося очистити вікна без розводів.
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