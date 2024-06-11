Якщо ваші вікна мають обробку вікон між склом, вам не потрібно витирати пил із жалюзі чи жалюзі. Ці засоби обробки, що не вимагають особливого обслуговування, розташовані між скляними панелями та захищені від бруду та пошкоджень. Однак для стандартних жалюзі або жалюзі, які формуються на склі, регулярне видалення пилу допоможе їм зберегти зовнішній вигляд, як новий. Для дерев’яних жалюзі витріть пил сухою ганчіркою або обережно пропилососіть м’якою щіткою. Якщо у вас пластикові або металеві жалюзі, ви можете занурити їх у ванну з теплою водою та м’яким миючим засобом. Потім промийте чистою водою та дайте висохнути на повітрі перед повторним встановленням. Для тканинних жалюзі або жалюзі використовуйте пилосос із насадкою-щіткою для драпірування, щоб видалити пил, і вологу тканину, щоб видалити будь-які плями чи відбитки пальців.

Ми рекомендуємо чистити всі частини ваших вікон принаймні двічі на рік для досягнення оптимальної якості, але ви можете чистити їх навіть раз на місяць, якщо хочете. Не поспішайте, звертайте увагу на деталі та насолоджуйтесь задоволенням від того, що вам вдалося очистити вікна без розводів.