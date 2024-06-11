Если ваши окна имеют отделку окон между стеклом, вам не нужно вытирать пыль из жалюзи или жалюзи. Эти средства обработки, не требующие особого обслуживания, расположены между стеклянными панелями и защищены от грязи и повреждений. Однако для стандартных жалюзи или жалюзи, формирующихся на стекле, регулярное удаление пыли поможет им сохранить внешний вид как новый. Для деревянных жалюзи протрите пыль сухой тряпкой или осторожно пропылесосите мягкой щеткой. Если у вас есть пластиковые или металлические жалюзи, вы можете погрузить их в ванную с теплой водой и мягким моющим средством. Затем промойте чистой водой и дайте высохнуть на воздухе перед повторной установкой. Для тканевых жалюзи или жалюзи используйте пылесос с насадкой-щеткой для драпировки, чтобы удалить пыль, и влажную ткань, чтобы удалить любые пятна или отпечатки пальцев.

Мы рекомендуем чистить все части ваших окон, по крайней мере, дважды в год для достижения оптимального качества, но вы можете чистить их даже раз в месяц, если хотите. Не торопитесь, обращайте внимание на детали и наслаждайтесь удовольствием от того, что удалось очистить окна без разводов.