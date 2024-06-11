Очистить окна без разводов – действительно несколько сложная задача, однако она стоит всех затраченных усилий. Ведь блеск, который будет потом на окнах, будет очень приятным для вас.
Шаг 1. Смешайте раствор для мытья окон своими руками
Хотя вы можете купить стандартные моющие средства во многих магазинах, мы рекомендуем смешать домашний раствор. Раствор без аммиака – лучший способ очистить окна без разводов. Кроме того, вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно из материалов, которые наверняка уже есть дома. Как эксперты из окон мы признали самые эффективные эти ингредиенты:
- Дистиллированный белый уксус и вода: мытье окон уксусом было испытанным приемом на протяжении веков, и на это есть веская причина. Кислотный состав белого уксуса эффективно разрушает пленку, которая может скапливаться на ваших окнах. Для основного чистящего уксусом мы рекомендуем смешать одну часть дистиллированного уксуса с 10 частями теплой воды в бутылке с распылителем. Отметьте контейнер и сохраните остатки для использования в будущем.
- Спирт: если у вас есть особенно сложный участок на окне, вы можете начать процесс чистки, нанеся растворитель, например спирт на чистую ткань, и потрите им непосредственно место. Вы также можете добавить спирт в уксус и воду, чтобы моющий раствор был немного сильнее.
- Мыло для посуды: использование нескольких капель мыла для посуды Dawn в самодельном мойке окон может помочь удалить сильную грязь, что может быть особенно полезным во время внешней мойки окон.
- Эфирные масла: хотя запах дистиллированного уксуса или спирта обычно исчезает через несколько минут использования, вы можете добавить одну-две капли вашего любимого эфирного масла в домашний раствор для мытья окон. Добавление эфирного масла лимона является популярным выбором для создания четкого и чистого аромата.
Шаг 2. Подготовьте окна
Теперь, когда вы приготовили оконный раствор, можно приступать к подготовке окон, чтобы очистить окна без разводов. Во избежание распространения пыли и грязи после полировки окон сначала очистите оконные дорожки, вытрите пыль из рам и протрите выступы. Для этого можно использовать мягкую щетку или пылесос. Затем чистой сухой тканью из микрофибры протрите пыль из стекла. Удалите любые явные следы или пятна, нанеся небольшое количество неабразивного моющего средства тканью из микрофибры. Для удаления стойких пятен вы также можете попробовать растворитель, например ацетон или минеральный спирт. Просто протрите тканью те участки стекла, которые нужно точечно очистить. Будьте осторожны, чтобы моющие средства или растворители не попали на рамы, поскольку это может изменить цвет покрытия.
Шаг 3: Вымойте оконные рамы
Когда дело доходит до чистки рам, избегайте интенсивного мытья. Используйте теплую мыльную воду на тряпке и избегайте абразивных химикатов, которые могут обесцвечивать покрытие. Устойчивые пятна и отложения можно удалить минеральным спиртом или очищающим раствором, нанесенным чистой сухой тканью.
Шаг 4: Очистите стекло сверху вниз
Мы рекомендуем использовать безворсовую ткань из микрофибры для мытья окон, поскольку бумажные полотенца могут оставлять после себя ворсинки и волокна, через которые чистые окна могут выглядеть грязными. Распылите средство для мытья стекла непосредственно на ткань из микрофибры, а не брызгайте на самое окно. Это может помочь предотвратить попадание моющего раствора на оконные рамы. Проведите салфеткой из микрофибры зигзагообразными движениями вниз по окну, начиная сверху. После того, как вы завершите всю панель, возьмите сухую ткань из микрофибры, чтобы отполировать любые остатки раствора. Вы захотите сделать это быстро после очистки, чтобы предотвратить появление полос.
Шаг 5: Вакуумные оконные сетки
Лучший способ очистить оконные сетки – это пылесосить пыль и грязь с помощью насадки-щетки для обивки. Для удаления жирных пятен, обычно встречающихся на сетках кухонных окон, используйте губку, горячую воду и мягкое моющее средство. Будьте осторожны, поскольку экраны могут легко изгибаться.
Если у вас выдвижной экран или скрытый экран, следуйте тем же инструкциям по очистке, что и выше, но убедитесь, что экран полностью сух, прежде чем возвращать его в сохраненное положение.
Шаг 6: Пылезащитные жалюзи и шторы
Если ваши окна имеют отделку окон между стеклом, вам не нужно вытирать пыль из жалюзи или жалюзи. Эти средства обработки, не требующие особого обслуживания, расположены между стеклянными панелями и защищены от грязи и повреждений. Однако для стандартных жалюзи или жалюзи, формирующихся на стекле, регулярное удаление пыли поможет им сохранить внешний вид как новый. Для деревянных жалюзи протрите пыль сухой тряпкой или осторожно пропылесосите мягкой щеткой. Если у вас есть пластиковые или металлические жалюзи, вы можете погрузить их в ванную с теплой водой и мягким моющим средством. Затем промойте чистой водой и дайте высохнуть на воздухе перед повторной установкой. Для тканевых жалюзи или жалюзи используйте пылесос с насадкой-щеткой для драпировки, чтобы удалить пыль, и влажную ткань, чтобы удалить любые пятна или отпечатки пальцев.
Мы рекомендуем чистить все части ваших окон, по крайней мере, дважды в год для достижения оптимального качества, но вы можете чистить их даже раз в месяц, если хотите. Не торопитесь, обращайте внимание на детали и наслаждайтесь удовольствием от того, что удалось очистить окна без разводов.
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