Існують ефективні поради, які можуть допомогти вам помити підлогу без розводів.

Помити підлогу без розводів - це ще те завдання із зірочкою, однак з ним може впоратися навіть дитина, якщо буде знати деякі ефективні поради. Отже, ось як це зробити:

Як помити підлогу без розводів

Перегляньте найкращий спосіб миття підлоги вашого типу. Миття дуже важливо для багатьох типів підлоги, і існують спеціальні способи, які очистять кожен тип найбільш ретельно. Дізнайтеся, які інструменти та витратні матеріали використовувати для кожного типу підлоги.

Мийте підлогу раз на тиждень. Це допомагає уникати будь-якого бруду, що накопичується, і особливо підтримувати чистоту на кухнях і ванних кімнатах. Місця, які не використовуються часто, можна мити кожні два тижні.

Наповніть раковину або відро гарячою водою та миючим розчином. Добре працює рідина для миття посуду та чашка оцту, змішана з водою. Однак якщо у вас є улюблений засіб для миття, сміливо використовуйте його, щоб помити підлогу без розводів. Якщо ви використовуєте кухонну мийку, обов’язково ретельно вимийте раковину та стільницю після миття. Це необхідно для запобігання перехресному забрудненню від підлоги до раковини. Добре працює рідина для миття посуду та чашка оцту, змішана з водою. Однак якщо у вас є улюблений засіб для миття, сміливо використовуйте його, щоб помити підлогу без розводів.

Отримайте класичну бавовняну швабру. Існує багато інших високотехнологічних і сучасних швабр, але цей класичний стиль працює найкраще. Ви можете зняти насадку з бавовняної швабри, щоб покласти її в пральну машину, тоді як губку або пінну швабру буде набагато складніше очистити. ящоб помити підлогу без розводів, вам потріно обирати правильні швабри.

Занурте швабру у воду і не віджимайте її. Переконайтеся, що головка швабри повністю занурена в гарячу мильну воду. Обережно вийміть його та дайте йому повиснути над раковиною протягом 2 секунд. Такий спосіб миття називається нечистим через воду, яка спочатку потрапляє на підлогу. Переконайтеся, що головка швабри повністю занурена в гарячу мильну воду. Обережно вийміть його та дайте йому повиснути над раковиною протягом 2 секунд.

Протріть головку швабри по підлозі. Розподіліть мильну воду на невеликій ділянці підлоги. Використовуйте лише 3-4 щітки для швабри, оскільки миючий розчин почне виконувати роботу за вас. Важливо дотримуватися лише невеликої площі підлоги. Наприклад, для плиток розміром 12 дюймів (30 см) робіть лише 4-6 плиток за раз. Зіжміть воду зі швабри в раковину. Деякі швабри закручуються в себе для віджимання, а інші використовують спеціальне відро. Будь-який спосіб підійде, якщо швабру віджати якнайкраще. Розподіліть мильну воду на невеликій ділянці підлоги. Використовуйте лише 3-4 щітки для швабри, оскільки миючий розчин почне виконувати роботу за вас.

Витріть брудну воду з підлоги. За допомогою віджатої швабри тричі протріть нею мокру пляму на підлозі. Якщо після миття на підлозі ще залишилася вода, знову вичавіть швабру в раковину та проведіть нею по підлозі ще 3 рази. Ви можете повторювати цей процес стільки разів, скільки потрібно, щоб видалити воду з цього місця на підлозі. За допомогою віджатої швабри тричі протріть нею мокру пляму на підлозі. Якщо після миття на підлозі ще залишилася вода, знову вичавіть швабру в раковину та проведіть нею по підлозі ще 3 рази. Причина лише 3 помахів шваброю по підлозі полягає в тому, що інакше брудна вода просто знову потрапляє на підлогу. Повторюйте цей процес, доки вся площа підлоги не стане чистою. Нанесіть швабру на землю, не стукаючи, і розподіліть воду по невеликій площі. Відіжміть воду зі швабри, а потім витріть брудну воду з підлоги 3 сегментами щітки. Це допоможе вам помити підлогу без розводів. Уникайте стояти там, де ви вже прибрали. Намагайтеся не «застрягти» на певній ділянці, оскільки після того, як ви пройдетеся по ній, вам доведеться її знову мити. Прибирайте, починаючи з дальнього кута будь-якої кімнати, і рухайтеся до дверей, щоб не виконувати зайву роботу. Нанесіть швабру на землю, не стукаючи, і розподіліть воду по невеликій площі. Відіжміть воду зі швабри, а потім витріть брудну воду з підлоги 3 сегментами щітки. Це допоможе вам помити підлогу без розводів. Читайте також:

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