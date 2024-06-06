Есть эффективные советы, которые могут помочь вам помыть пол без разводов.

Помыть пол без разводов – это еще та задача со звездочкой, однако с ним может справиться даже ребенок, если будет знать некоторые эффективные советы. Итак, вот как это сделать:

Как помыть пол без разводов

Просмотрите наилучший способ мытья полов вашего типа. Мытье очень важно для многих типов полов, и существуют специальные способы, которые очистят каждый тип наиболее тщательно. Узнайте, какие инструменты и расходные материалы можно использовать для каждого типа полов.

Мойте пол раз в неделю. Это помогает избегать любой накапливающейся грязи и особенно поддерживать чистоту на кухнях и ванных комнатах. Часто неиспользуемые места можно мыть каждые две недели.

Заполните раковину или ведро горячей водой и моющим раствором. Хорошо работает жидкость для мытья посуды и чашка уксуса, смешанная с водой. Однако если у вас есть любимое моющее средство, смело используйте его, чтобы помыть пол без разводов. Если вы используете кухонную мойку, обязательно тщательно вымойте раковину и столешницу после мытья. Это необходимо для предотвращения перекрестного загрязнения от пола до раковины. Хорошо работает жидкость для мытья посуды и чашка уксуса, смешанная с водой. Однако если у вас есть любимое моющее средство, смело используйте его, чтобы помыть пол без разводов.

Получите классическую хлопчатобумажную швабру. Существует много других высокотехнологичных и современных швабров, но этот классический стиль работает лучше всего. Вы можете снять насадку с хлопковой швабры, чтобы положить ее в стиральную машину, в то время как губку или пенную швабру будет гораздо сложнее очистить. Чтобы помыть пол без разводов, вам нужно выбирать правильные швабры.

Окуньте швабру в воду и не отжимайте ее. Убедитесь, что головка швабры полностью погружена в горячую мыльную воду. Осторожно извлеките его и дайте ему повиснуть над раковиной в течение 2 секунд. Такой способ мытья называется нечистым из-за воды, которая сначала попадает на пол. Убедитесь, что головка швабры полностью погружена в горячую мыльную воду. Осторожно извлеките его и дайте ему повиснуть над раковиной в течение 2 секунд.

Протрите головку швабры по полу. Распределите мыльную воду на небольшом участке пола. Используйте только 3-4 щетки для швабры, так как моющий раствор начнет выполнять работу за вас. Важно соблюдать только небольшую площадь пола. К примеру, для плиток размером 12 дюймов (30 см) делайте только 4-6 плиток за раз. Сжимайте воду из швабры в раковину. Некоторые швабры закручиваются у себя для отжима, а другие используют специальное ведро. Любой способ подойдет, если швабру отжать лучше. Распределите мыльную воду на небольшом участке пола. Используйте только 3-4 щетки для швабры, так как моющий раствор начнет выполнять работу за вас.

Вытрите грязную воду с пола. С помощью отжатой швабры три раза протрите ею мокрое пятно на полу. Если после мытья на полу еще осталась вода, выжмите снова швабру в раковину и проведите ею по полу еще 3 раза. Вы можете повторять этот процесс столько раз, сколько нужно, чтобы удалить воду из этого места на полу. С помощью отжатой швабры три раза протрите ею мокрое пятно на полу. Если после мытья на полу еще осталась вода, выжмите снова швабру в раковину и проведите ею по полу еще 3 раза. Причина всего 3 взмахов шваброй по полу заключается в том, что иначе грязная вода просто снова попадает на пол. Повторяйте этот процесс, пока вся площадь пола не станет чистой. Нанесите швабру на землю, не стуча и распределите воду по небольшой площади. Отожмите воду из швабры, а затем протрите грязную воду с пола 3 сегментами щетки. Это поможет вам помыть пол без разводов. Избегайте стоять там, где вы уже убрали. Старайтесь не «застрять» на определенном участке, поскольку после того, как вы пройдетесь по ней, вам придется ее снова мыть. Убирайте, начиная с дальнего угла любой комнаты, и двигайтесь к двери, чтобы не выполнять лишнюю работу. Нанесите швабру на землю, не стуча и распределите воду по небольшой площади. Отожмите воду из швабры, а затем протрите грязную воду с пола 3 сегментами щетки. Это поможет вам помыть пол без разводов. Читайте также:

Как очистить деревянный пол без химикатов: несколько простых советов

Как быстро очистить грязный и липкий пол: 4 эффективных способа

Как помыть пол без разводов: легкий способ, с которым вы забудете об уборке надолго