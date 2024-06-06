Помыть пол без разводов – это еще та задача со звездочкой, однако с ним может справиться даже ребенок, если будет знать некоторые эффективные советы. Итак, вот как это сделать:
Как помыть пол без разводов
Просмотрите наилучший способ мытья полов вашего типа. Мытье очень важно для многих типов полов, и существуют специальные способы, которые очистят каждый тип наиболее тщательно. Узнайте, какие инструменты и расходные материалы можно использовать для каждого типа полов.
Мойте пол раз в неделю. Это помогает избегать любой накапливающейся грязи и особенно поддерживать чистоту на кухнях и ванных комнатах. Часто неиспользуемые места можно мыть каждые две недели.
Заполните раковину или ведро горячей водой и моющим раствором. Хорошо работает жидкость для мытья посуды и чашка уксуса, смешанная с водой. Однако если у вас есть любимое моющее средство, смело используйте его, чтобы помыть пол без разводов.
- Если вы используете кухонную мойку, обязательно тщательно вымойте раковину и столешницу после мытья. Это необходимо для предотвращения перекрестного загрязнения от пола до раковины.
Получите классическую хлопчатобумажную швабру. Существует много других высокотехнологичных и современных швабров, но этот классический стиль работает лучше всего. Вы можете снять насадку с хлопковой швабры, чтобы положить ее в стиральную машину, в то время как губку или пенную швабру будет гораздо сложнее очистить. Чтобы помыть пол без разводов, вам нужно выбирать правильные швабры.
Окуньте швабру в воду и не отжимайте ее. Убедитесь, что головка швабры полностью погружена в горячую мыльную воду. Осторожно извлеките его и дайте ему повиснуть над раковиной в течение 2 секунд.
- Такой способ мытья называется нечистым из-за воды, которая сначала попадает на пол.
Протрите головку швабры по полу. Распределите мыльную воду на небольшом участке пола. Используйте только 3-4 щетки для швабры, так как моющий раствор начнет выполнять работу за вас.
- Важно соблюдать только небольшую площадь пола. К примеру, для плиток размером 12 дюймов (30 см) делайте только 4-6 плиток за раз.
Сжимайте воду из швабры в раковину. Некоторые швабры закручиваются у себя для отжима, а другие используют специальное ведро. Любой способ подойдет, если швабру отжать лучше.
Вытрите грязную воду с пола. С помощью отжатой швабры три раза протрите ею мокрое пятно на полу. Если после мытья на полу еще осталась вода, выжмите снова швабру в раковину и проведите ею по полу еще 3 раза.
- Вы можете повторять этот процесс столько раз, сколько нужно, чтобы удалить воду из этого места на полу.
Причина всего 3 взмахов шваброй по полу заключается в том, что иначе грязная вода просто снова попадает на пол.
Повторяйте этот процесс, пока вся площадь пола не станет чистой. Нанесите швабру на землю, не стуча и распределите воду по небольшой площади. Отожмите воду из швабры, а затем протрите грязную воду с пола 3 сегментами щетки. Это поможет вам помыть пол без разводов.
- Избегайте стоять там, где вы уже убрали. Старайтесь не «застрять» на определенном участке, поскольку после того, как вы пройдетесь по ней, вам придется ее снова мыть. Убирайте, начиная с дальнего угла любой комнаты, и двигайтесь к двери, чтобы не выполнять лишнюю работу.
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