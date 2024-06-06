Існують швидкі та дієві методи, які можуть допомогти вам почистити жалюзі від забруднень і знову радіти, що вони охайні.

Почистити жалюзі від забруднень - це доволі легка справа, хоч і дещо нудна та рутинна. Ось як це можна зробити:

Як почистити жалюзі серветкою з мікрофібри

Спосіб, який ви використовуватимет, щоб Як почистити жалюзі, залежить від того, наскільки вони запилені чи брудні. Просте протирання серветкою з мікрофібри — гарний початок.

Закрийте жалюзі та протріть ганчіркою

Почніть із закриття жалюзі та обережно протріть їх серветкою з мікрофібри, рухаючись від верхньої частини жалюзі вниз. (Для горизонтальних жалюзі протирайте з боку в бік.) Це допоможе тримати нижню частину жалюзі іншою рукою, щоб вона витяглася з вікна.

Відкрийте жалюзі та протріть знову

Відрегулюйте жалюзі, щоб відкрити їх, і знову проведіть по них тканиною з мікрофібри. Потім закрийте їх навпаки і повторіть.

Вакуумне сміття з додатком

Приберіть будь-який пил і сміття за допомогою пилососу.

Як глибоко почистити жалюзі

Для дуже брудних, липких пластикових жалюзі зніміть їх із вікна для глибшого очищення.

Змішайте очисний розчин

Після сухого очищення жалюзі від пилу серветкою з мікрофібри змішайте розчин білого оцту та води в рівних частинах.

Змочіть чистий носок у розчині та протріть жалюзі

Натягніть чисту шкарпетку на руку, а потім занурте шкарпетку в миючий розчин. Відіжміть його, поки носок не стане мокрим.

Прикриваючи носком руку, щільно проведіть пальцями по кожному сліпому лезу.

Висушити

Коли вам вдалося почистити жалюзі, їх потрібно висушити. Залиште жалюзі відкритими, щоб вони добре висохли.

Залежно від сезону, ви можете тримати вікна закритими, поки жалюзі висихають. Навесні та влітку може розноситися пилок, що призведе до того, що жалюзі знову забрудниться.

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