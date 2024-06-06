Существуют быстрые и действенные методы, которые могут помочь вам почистить жалюзи от загрязнений и снова радоваться, что они чистоплотны.

Почистить жалюзи от загрязнений – это довольно легкое дело, хоть и несколько скучное и рутинное. Вот как это можно сделать:

Как почистить жалюзи салфеткой из микрофибры

Способ, который вы будете использовать, чтобы почистить жалюзи, зависит от того, насколько они опылены или грязны. Простое протирание салфеткой из микрофибры – хорошее начало.

Закройте жалюзи и протрите тряпкой

Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите их салфеткой из микрофибры, двигаясь от верхней части жалюзи вниз. (Для горизонтальных жалюзи протирайте из стороны в сторону.) Это поможет держать нижнюю часть жалюзи другой рукой, чтобы она вытащилась из окна.

Откройте жалюзи и протрите снова

Отрегулируйте жалюзи, чтобы открыть их, и снова проведите по ним тканью из микрофибры. Затем закройте их наоборот и повторите.

Вакуумный мусор с приложением

Уберите любую пыль и мусор с помощью пылесоса.

Как глубоко почистить жалюзи

Для очень грязных, липких пластиковых жалюзи снимите их из окна для более глубокой очистки.

Смешайте очищающий раствор

После сухой очистки жалюзи от пыли салфеткой из микрофибры смешайте раствор белого уксуса и воды в равных частях.

Смочите чистый носок в растворе и протрите жалюзи

Натяните чистый носок на руку, а затем погрузите носок в моющий раствор. Отожмите его, пока носок не станет мокрым.

Прикрывая носком руку, плотно проведите пальцами по каждому слепому лезвию.

Высушить

Когда вам удалось почистить жалюзи, их нужно высушить. Оставьте жалюзи открытыми, чтобы они хорошо высохли.

В зависимости от сезона вы можете держать окна закрытыми, пока жалюзи высыхают. Весной и летом может разноситься пыльца, что приведет к тому, что жалюзи снова запачкается.

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