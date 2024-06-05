Не всі знають, як правильно прати тюль і часто буває таке, що після прання він псується і стає вже непридатним для використання. Тож, існують кроки, які можуть допомогти вам виконати цю роботу, щоб такого не сталося.
Видалення плям
Огляньте тюль. Перевірте, чи немає бруду та плям. Якщо це сукня, подивіться на внутрішню частину, поділ, шлейф, якщо він є. Зверніть увагу на всі плями або проблемні ділянки. Деякі проблеми можуть бути невирішеними, якщо тюль був пошкоджений.
Точкова чистка може бути не вартою, якщо великі ділянки тюлю забруднені.
Використовуйте м’який засіб для виведення плям. Навіть якщо у вас глибокі плями, які затягнулися, вам слід використовувати м’який засіб для видалення тюлю. Сильний засіб для виведення плям може видалити складні плями, але, швидше за все, він завдасть незворотної шкоди тюлю.
Зробіть власний м’який засіб для виведення плям із 1 столової ложки харчової соди, чотирьох столових ложок м’якого мильного засобу для посуду та восьми столових ложок перекису водню. Змішайте інгредієнти, перелийте в банку і дайте настоятися на ніч.
Акуратно потріть пальцями. Нанесіть плямовивідник на тканину, розпиливши його або наливши невелику кількість безпосередньо на тканину чи губку. Використовуйте пальці або м’яку губку з холодною водою, щоб обережно почистити пляму. Терте, доки пляма не почне відпускатися. Потім дайте йому постояти тридцять хвилин.
Не використовуйте жорстку губку або зубну щітку, тому що тюль можна пошкодити, якщо на нього нанести щось занадто жорстке.
Використовуйте нерозбавлений миючий засіб. Якщо пляма не зникла через тридцять хвилин, ви можете скористатися нерозбавленим миючим засобом, щоб спробувати видалити пляму. Використовуйте холодну воду та невелику кількість миючого засобу та обережно втирайте його в тюль рукою. Промийте холодною водою, доки з тюлю не вийде весь очисник і миючий засіб. Повісьте його сушитися.
Очистіть тюль повністю. Видалення плям часто може залишати кільця або сліди. Виперіть весь тюль вручну або в пральній машині, якщо плями не були видалені, або якщо присутні сліди від процесу видалення плям. Якщо тюль крихкий, віднесіть його до спеціаліста, щоб дізнатися, що можна з цим зробити.
Як прати тюль вручну
Переконайтеся, що він не надто крихкий. Огляньте тюль, чи достатньо він міцний, щоб витримати ретельне прання. Якщо у вас є будь-які сумніви, зверніться до фахівця, щоб отримати другу думку. Фахівці зможуть перевірити, чи витримає воно прання.
Спеціалістом може бути хімчистка або виробник виробів з тюлю, наприклад пачок. Пошукайте спеціалістів у вашому регіоні в Google або в телефонній книзі.
Покладіть тюль між двома рушниками. Візьміть два чистих білих рушники і покладіть між ними тюль. У процесі прання тюль не знімеш. Рушники не дають тюлю розірватися під власною вагою та спливти на поверхню води.
Тюль, що спливає над водою, може призвести до нерівномірного очищення.
Запустіть ванну з милом і холодною водою. Наповніть ванну водою, щоб прати тюль. Коли вона заповниться, додайте у ванну кілька крапель м’якого миючого засобу або мила. Якщо у вас білий тюль, ви можете відбілити його замість миття з милом. Єдине, що ви зробили б інакше, це використали теплу воду та відбілювач для всіх кольорів.
Занурте рушники. Якщо ви просто перете тюль, занурте рушники на п’ять хвилин. Якщо ви використовуєте відбілювач, занурте рушники в воду звідки завгодно від двадцяти хвилин до двох годин. Перевіряйте кожні двадцять хвилин або близько того, якщо ви залишаєте тюль у ванні надовго.
Змити холодною водою. Ретельно прополощіть разом рушники та тюль холодною водою. Зніміть рушники з тюлю. Якщо залишилися плями, їх можна обережно почистити м’якою зубною щіткою. Полощіть, поки не залишиться мило. Обережно відіжміть, щоб видалити зайву воду.
Дайте йому висохнути. Коли ви закінчили прати тюль, ви можете дати тюлю висохнути на сухому рушнику або повісити його. Якщо ви використовуєте рушник, переконайтеся, що він чистий, покладіть тюль і зачекайте, поки він висохне. Якщо ви вішаєте його, обов’язково використовуйте пластикову вішалку та повісьте його в місці, де є свіже повітря та достатньо відкритого простору навколо нього.