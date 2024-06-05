Перевірте, чи немає бруду та плям. Якщо це сукня, подивіться на внутрішню частину, поділ, шлейф, якщо він є. Зверніть увагу на всі плями або проблемні ділянки. Деякі проблеми можуть бути невирішеними, якщо тюль був пошкоджений.

Використовуйте нерозбавлений миючий засіб. Якщо пляма не зникла через тридцять хвилин, ви можете скористатися нерозбавленим миючим засобом, щоб спробувати видалити пляму. Використовуйте холодну воду та невелику кількість миючого засобу та обережно втирайте його в тюль рукою. Промийте холодною водою, доки з тюлю не вийде весь очисник і миючий засіб. Повісьте його сушитися.

Акуратно потріть пальцями. Нанесіть плямовивідник на тканину, розпиливши його або наливши невелику кількість безпосередньо на тканину чи губку. Використовуйте пальці або м’яку губку з холодною водою, щоб обережно почистити пляму. Терте, доки пляма не почне відпускатися. Потім дайте йому постояти тридцять хвилин.

Навіть якщо у вас глибокі плями, які затягнулися, вам слід використовувати м’який засіб для видалення тюлю. Сильний засіб для виведення плям може видалити складні плями, але, швидше за все, він завдасть незворотної шкоди тюлю.

Очистіть тюль повністю. Видалення плям часто може залишати кільця або сліди. Виперіть весь тюль вручну або в пральній машині, якщо плями не були видалені, або якщо присутні сліди від процесу видалення плям. Якщо тюль крихкий, віднесіть його до спеціаліста, щоб дізнатися, що можна з цим зробити.

Переконайтеся, що він не надто крихкий. Огляньте тюль, чи достатньо він міцний, щоб витримати ретельне прання. Якщо у вас є будь-які сумніви, зверніться до фахівця, щоб отримати другу думку. Фахівці зможуть перевірити, чи витримає воно прання. Спеціалістом може бути хімчистка або виробник виробів з тюлю, наприклад пачок. Пошукайте спеціалістів у вашому регіоні в Google або в телефонній книзі. Огляньте тюль, чи достатньо він міцний, щоб витримати ретельне прання. Якщо у вас є будь-які сумніви, зверніться до фахівця, щоб отримати другу думку. Фахівці зможуть перевірити, чи витримає воно прання.

Покладіть тюль між двома рушниками. Візьміть два чистих білих рушники і покладіть між ними тюль. У процесі прання тюль не знімеш. Рушники не дають тюлю розірватися під власною вагою та спливти на поверхню води. Візьміть два чистих білих рушники і покладіть між ними тюль. У процесі прання тюль не знімеш. Рушники не дають тюлю розірватися під власною вагою та спливти на поверхню води. Тюль, що спливає над водою, може призвести до нерівномірного очищення. Запустіть ванну з милом і холодною водою. Наповніть ванну водою, щоб прати тюль. Коли вона заповниться, додайте у ванну кілька крапель м’якого миючого засобу або мила. Якщо у вас білий тюль, ви можете відбілити його замість миття з милом. Єдине, що ви зробили б інакше, це використали теплу воду та відбілювач для всіх кольорів.

Занурте рушники. Якщо ви просто перете тюль, занурте рушники на п’ять хвилин. Якщо ви використовуєте відбілювач, занурте рушники в воду звідки завгодно від двадцяти хвилин до двох годин. Перевіряйте кожні двадцять хвилин або близько того, якщо ви залишаєте тюль у ванні надовго.

Змити холодною водою. Ретельно прополощіть разом рушники та тюль холодною водою. Зніміть рушники з тюлю. Якщо залишилися плями, їх можна обережно почистити м’якою зубною щіткою. Полощіть, поки не залишиться мило. Обережно відіжміть, щоб видалити зайву воду.

Дайте йому висохнути. Коли ви закінчили прати тюль, ви можете дати тюлю висохнути на сухому рушнику або повісити його. Якщо ви використовуєте рушник, переконайтеся, що він чистий, покладіть тюль і зачекайте, поки він висохне. Якщо ви вішаєте його, обов’язково використовуйте пластикову вішалку та повісьте його в місці, де є свіже повітря та достатньо відкритого простору навколо нього.