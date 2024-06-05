Существует несколько легких шагов, которые могут помочь вам стирать тюль правильно, чтобы он вам еще долго служил.

Не все знают, как правильно стирать тюль и часто бывает такое, что после стирки он портится и становится непригодным для использования. Итак, существуют шаги, которые могут помочь вам выполнить эту работу, чтобы такого не произошло.

Удаление пятен

Осмотрите тюль. Проверьте, нет ли грязи и пятен. Если это платье, посмотрите на внутреннюю часть, разделение, шлейф, если оно есть. Обратите внимание на все пятна или проблемные участки. Некоторые проблемы могут быть нерешенными, если тюль был поврежден. Точечная чистка может быть не стоящей, если большие участки тюля загрязнены. Проверьте, нет ли грязи и пятен. Если это платье, посмотрите на внутреннюю часть, разделение, шлейф, если оно есть. Обратите внимание на все пятна или проблемные участки. Некоторые проблемы могут быть нерешенными, если тюль был поврежден. Используйте мягкое пятновыводитель. Даже если у вас затянувшиеся глубокие пятна вам следует использовать мягкое средство для удаления тюля. Сильное пятновыводитель может удалить сложные пятна, но, скорее всего, он нанесет необратимый вред тюлю. Сделайте собственное мягкое пятновыводитель из 1 столовой ложки пищевой соды, четырех столовых ложек мягкого мыльного средства для посуды и восьми столовых ложек перекиси водорода. Смешайте ингредиенты, перелейте в банку и дайте настояться на ночь. Даже если у вас затянувшиеся глубокие пятна вам следует использовать мягкое средство для удаления тюля. Сильное пятновыводитель может удалить сложные пятна, но, скорее всего, он нанесет необратимый вред тюлю. Аккуратно потрите пальцами. Нанесите пятновыводитель на ткань, распылив или налив небольшое количество непосредственно на ткань или губку. Используйте пальцы или мягкую губку с холодной водой, чтобы осторожно очистить пятно. Терьте, пока пятно не начнет отпускаться. Затем дайте ему постоять тридцать минут. Не используйте жесткую губку или зубную щетку, так как тюль можно повредить, если на него нанести что-нибудь слишком жесткое. Используйте неразбавленное моющее средство. Если пятно не исчезло через тридцать минут, вы можете воспользоваться неразбавленным моющим средством, чтобы попытаться удалить пятно. Используйте холодную воду и небольшое количество моющего средства и осторожно вотрите его в тюль рукой. Промойте холодной водой, пока из тюля не выйдет весь очиститель и моющее средство. Повесьте его сушиться. Очистите тюль полностью. Удаление пятен часто может оставлять кольца или следы. Вытирайте весь тюль вручную или в стиральной машине, если пятна не были удалены, или если присутствуют следы от процесса удаления пятен. Если тюль хрупкий, отнесите его к специалисту, чтобы узнать, что можно с этим поделать. Как стирать тюль вручную Убедитесь, что он не слишком хрупок. Осмотрите тюль, достаточно ли он прочен, чтобы выдержать тщательную стирку. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту, чтобы получить второе мнение. Специалисты смогут проверить, выдержит ли она стирку. Специалистом может быть химчистка или изготовитель изделий из тюля, например пачек. Найдите специалистов в вашем регионе в Google или в телефонной книге. Осмотрите тюль, достаточно ли он прочен, чтобы выдержать тщательную стирку. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту, чтобы получить второе мнение. Специалисты смогут проверить, выдержит ли она стирку. Уложите тюль между двумя полотенцами. Возьмите два чистых белых полотенца и положите между ними тюль. В процессе стирки тюль не снимешь. Полотенца не дают тюлю разорваться под своим весом и всплыть на поверхность воды. Возьмите два чистых белых полотенца и положите между ними тюль. В процессе стирки тюль не снимешь. Полотенца не дают тюлю разорваться под своим весом и всплыть на поверхность воды. Всплывающий над водой тюль может привести к неравномерной очистке.

Запустите ванночку с мылом и холодной водой. Наполните ванную водой, чтобы стирать тюль. Когда она заполнится, добавьте в ванную несколько капель мягкого моющего средства или мыла. Если у вас белый тюль, вы можете отбелить его вместо мытья с мылом. Единственное, что вы сделали бы иначе, это использовали теплую воду и отбеливатель для всех цветов.

Окуните полотенца. Если вы просто стираете тюль, окуните полотенца на пять минут. Если вы используете отбеливатель, окуните полотенца в воду откуда угодно от двадцати минут до двух часов. Проверяйте каждые двадцать минут или около того, если вы оставляете тюль в ванне надолго.

Смыть прохладной водой. Тщательно прополощите вместе полотенца и тюль холодной водой. Снимите полотенца с тюля. Если остались пятна, их можно аккуратно почистить мягкой зубной щеткой. Полощите, пока не останется мыло. Осторожно отожмите, чтобы удалить лишнюю воду.

Дайте ему высохнуть. Когда вы закончили стирать тюль, вы можете дать тюлю высохнуть на сухом полотенце или повесить его. Если вы используете полотенце, убедитесь, что оно чистое, положите тюль и подождите, пока оно высохнет. Если вы вешаете его, обязательно используйте пластиковую вешалку и повесьте его в месте, где есть свежий воздух и открытое пространство вокруг него.

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