Існують легкі поради, які можуть допомогти вам випрати штори в машині та вручну, щоб продовжити термін їхньої служби.

Ви можете самі обрати, як вам випрати штори - в машині та вручну. Кожен спосіб вимагає свого особливого підходу. Але якщо ви оберете більш зручний для себе, то вам буде легше у процесі прання.

Як випрати штори в машині

Ви можете випрати в машині штори та простирадла без підкладки з бавовни, нейлону та поліестеру. Мереживні штори можна прати в машині, якщо вони захищені в сітчастому мішку. Синтетичні штори та штори з підкладкою можна прати в машині, але спочатку перевірте етикетку.

Перевірте свої штори

Спочатку перевірте етикетку догляду на шторах. Якщо ви сумніваєтеся в стійкості кольору своїх штор, спробуйте точково перевірити невеликий куток сумішшю води та невеликої кількості рідкого прального порошку або рідкого мильного засобу. Промокніть на місці білу тканину або паперовий рушник і подивіться, чи не залишився колір. Якщо на тканині чи паперовому рушнику є колір, ви все одно можете вибрати машинне прання, але виберіть холодну воду та програму делікатного прання.

Порада Додайте аркуш для уловлювання барвників, щоб зупинити розтікання барвників під час прання кольорових штор у машині. Не періть штори з іншими речами.

Видалити обладнання

Перш ніж випрати штори в пральній машині, зніміть із штор усе обладнання, наприклад гачки для штор, кільця, шпильки та затискачі.

Помістіть делікатні речі в пакет

Покладіть ніжні мереживні та прозорі штори в сітчастий мішок перед пранням у машині. Сумка запобіжить потертості та іншим пошкодженням штор.

У крайньому випадку помістіть ніжні фіранки в стару наволочку того ж кольору, що й штори, і щільно зав’яжіть її жертовним гольфом, який ви не проти розтягнути або змінити колір.

Виберіть холодну воду

Виберіть на машині режим холодної води. Більшість штор, які можна прати, потрібно прати в холодній воді з невеликою кількістю прального порошку.

Висушіть штори

Висушіть на білизні або використовуйте низький рівень сушіння білизни для штор, які можна прати.

Якщо ви використовуєте сушильну машину, зніміть штори з машини, коли вони висохнуть приблизно на 95%. Надмірне сушіння призведе до появи зморшок, але якщо зняти штори, поки вони ще злегка вологі, прасувати їх буде легко.

Як прати штори вручну

Періть вручну простирадла та штори без підкладки з бавовни, нейлону, поліестеру, мережива та шовку (не періть шовк у машині).

Наповніть раковину або таз водою

Наповніть раковину або раковину теплою або прохолодною водою, щоб ви могли легко занурити штори.

Додайте миючий засіб

Додайте кілька крапель рідкого миючого засобу для посуду або прального засобу. Розполосніть миючий засіб у воді, щоб утворилася піна.

Додайте штори

Занурте штори в мильну воду. Обережно покрутіть тканину у воді, щоб очистити її від бруду.

Виперіть штори

Дайте мильній воді стекти в каналізацію або вилийте її з відра. Замініть чистою теплою водою на прохолодну. Потріпайте штори у воді, щоб послабити піну. Продовжуйте полоскати штори в чистій воді, доки піна не зникне.

Відіжміть надлишок води

Покладіть кожну панель штори рівно на сухий, щільний, чистий білий рушник (або того ж кольору, що й штори). Обережно та вільно згорніть рушник, щоб видалити зайву воду з панелі штори.

Повісьте для сушіння

Повісьте панелі, щоб вони висохли, коли вони стануть вологими, а не наскрізь мокрими (поки не закривайте штори на вікно). Повісьте їх над сушаркою або карнизом для ванної. Не вішайте їх біля джерела тепла, інакше вони можуть стиснутися або іншим чином пошкодити тканину.

При необхідності прасуйте

Гладьте їх на слабкому рівні, якщо штори пом'ялися, коли панелі злегка вологі. Завжди використовуйте притискну тканину, таку як тонкий рушник або іншу тканину, щоб захистити штори від прямого тепла праски.

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