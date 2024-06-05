Существуют легкие советы, которые могут помочь вам постирать шторы в машине и вручную, чтобы продлить срок службы.

Вы можете сами выбрать, как вам постирать шторы – в машине и вручную. Каждый способ требует своего особого подхода. Но если вы выберете более удобное для себя, то вам будет легче в процессе стирки.

Как постирать шторы в машине

Вы можете постирать в машине шторы и простыни без подкладки из хлопка, нейлона и полиэстера. Кружевные шторы можно стирать в машине, если они защищены в сетчатом мешке. Синтетические шторы с подкладкой можно стирать в машине, но сначала проверьте этикетку.

Проверьте свои шторы

Сначала проверьте этикетку по уходу на шторах. Если вы сомневаетесь в цветостойкости своих штор, попробуйте точечно проверить небольшой уголок смесью воды и небольшого количества жидкого стирального порошка или жидкого мыльного средства. Промокните на месте белую ткань или бумажное полотенце и посмотрите, не остался ли цвет. Если на ткани или бумажном полотенце есть цвет, вы можете выбрать машинную стирку, но выберите холодную воду и программу деликатной стирки.

Совет Добавьте лист для улавливания красителей, чтобы остановить растекание красителей во время стирки цветных штор в машине. Не стирайте шторы с другими вещами.

Удалить оборудование

Перед стиркой шторы в стиральной машине снимите со штор все оборудование, например крючки для штор, кольца, шпильки и зажимы.

Поместите щекотливые вещи в пакет

Перед стиркой в ​​машине положите нежные кружевные и прозрачные шторы в сетчатый мешок. Сумка предотвратит потертость и другие повреждения штор.

В крайнем случае поместите нежные занавески в старую наволочку того же цвета, что и шторы, и плотно завяжите ее жертвенным гольфом, который вы не прочь растянуть или изменить цвет.

Выберите холодную воду

Выберите режим холодной воды на машине. Большинство штор, которые можно стирать, нужно стирать в холодной воде с небольшим количеством стирального порошка.

Высушите шторы

Высушите на белье или используйте низкий уровень сушки белья для штор, которые можно стирать.

Если вы используете сушильную машину, снимите шторы с машины, когда они высохнут примерно на 95%. Чрезмерная сушка приведет к появлению морщин, но если снять шторы, пока они еще слегка влажные, гладить их будет легко.

Как стирать шторы вручную

Стирайте вручную простыни и шторы без подкладки из хлопка, нейлона, полиэстера, кружева и шелка (не стирайте шелк в машине).

Наполните раковину или таз водой

Наполните раковину или раковину теплой или прохладной водой, чтобы вы могли легко погрузить шторы.

Добавьте моющее средство

Добавьте несколько капель жидкого моющего средства для посуды или стирального средства. Располосните моющее средство в воде, чтобы образовалась пена.

Разместите шторы

Окуните шторы в мыльную воду. Аккуратно покрутите ткань в воде, чтобы очистить ее от грязи.

Выстирайте шторы

Дайте мыльной воде стечь в канализацию или вылейте ее из ведра. Замените чистой теплой водой на прохладную. Потрепайте шторы в воде, чтобы расслабить пену. Продолжайте полоскать шторы в чистой воде, пока пена не исчезнет.

Отожмите избыток воды

Положите каждую панель шторы ровно на сухое, плотное, чистое белое полотенце (или того же цвета, что и шторы). Осторожно и свободно сверните полотенце, чтобы удалить лишнюю воду из панели шторы.

Повесьте для сушки

Повесьте панели, чтобы они высохли, когда они станут влажными, а не насквозь мокрыми (пока не закрывайте шторы на окно). Повесьте их над сушилкой или карнизом для ванной. Не вешайте их у источника тепла, иначе они могут сжаться или иным образом повредить ткань.

При необходимости гладьте

Гладьте их на слабом уровне, если шторы помялись, когда панели слегка влажные. Всегда используйте прижимную ткань, такую ​​как тонкое полотенце или другую ткань, чтобы защитить шторы от прямого тепла утюга.

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