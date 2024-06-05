Євген "Лев" Полонський розповів, чому ухилявся від військової служби і що кардинально змінило його ставлення до того, що відбувається в країні.

Євген Полонський називає себе не просто ухилянтом, а максимальним ухилянтом. Чоловік не збирався служити і ігнорував військові дії ще з 2014-го року.

«Я вважав, що війна не в мене вдома, і ігнорував сам факт війни в Україні. Я принципово не хотів йти служити, когось захищати», - зізнався Євген в інтерв’ю «Українські правді».

Чоловік розповів, що мав зовсім інші пріоритети у житті: родина, в якій двоє дітей, заробіток та відпочинок, домашні тварини.

«Так і жив, працював директором з продажу у великій комерційній фірмі, продавав автомобільні шини», - каже Євген.

Однак сталося те, що змінило життя не тільки Євгена Полонського, а й всієї Украни. 24 лютого 2022-го року ворог почав повномасштабний наступ, в тому числі і на Київ. Тому, каже чоловік, довелося одразу брати зброю в руки. З’явилося розуміння, що війна справжня, стало страшно за рідних, сім’ю.

Євген згадує, що він з побратимами поїхав в сторону ворожих танків з автоматами.

«Зараз вже розумію, що тоді дуже пощастило повернутися живими», - каже Євген.

Військовий шлях чоловіка почався з тероборони київської Троєщини. «Лев» згадує, що тоді його вразили люди в батальйоні – «всі залишили свої справи і взяли до рук зброю.

Перший бойовий досвід Євген Полонський отримав на Харківщині, потім опинився в Серебрянському лісі, отримав важке поранення.

«Після поранення я міг звільнитися. Але не хочу», -каже Євген, додаючи, що в багатьох так. Ті, хто зараз боронять Україну не хочуть піти і просто пити десь каву в Києві, ходити на роботу. Є відчуття незавершеності і бажання помсти за побратимів.

Євген "Лев" Полонський отримав відзнаку головнокомандувача – "Золотий хрест" і вірить, що Україна переможе.

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