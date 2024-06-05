Евгений Полонский называет себя не просто уклонистом, а максимальным уклонистом. Мужчина не собирался служить и игнорировал военные действия еще с 2014 года.
«Я считал, что война не у меня дома и игнорировал сам факт войны в Украине. Я принципиально не хотел идти служить, кого защищать», - признался Евгений в интервью «Украинские правде».
Мужчина рассказал, что имел совсем другие приоритеты в жизни: семья, в которой двое детей, заработок и отдых, домашние животные.
"Так и жил, работал директором по продажам в крупной коммерческой фирме, продавал автомобильные шины", - говорит Евгений.
Однако произошло то, что изменило жизнь не только Евгения Полонского, но и всей Украины. 24 февраля 2022 года враг начал полномасштабное наступление, в том числе и на Киев. Потому, говорит мужчина, пришлось сразу брать оружие в руки. Появилось понимание, что война настоящая, стало страшно за родных, семью.
Евгений вспоминает, что он с побратимами поехал в сторону вражеских танков с автоматами.
"Сейчас уже понимаю, что тогда очень повезло вернуться живыми", - говорит Евгений.
Военный путь мужчины начался с терробороны киевской Троещины. "Лев" вспоминает, что тогда его поразили люди в батальоне – все оставили свои дела и взяли в руки оружие.
Первый боевой опыт Евгений Полонский получил в Харьковской области, затем оказался в Серебрянском лесу, получил тяжелое ранение.
«После ранения я мог уволиться. Но не хочу», - говорит Евгений, добавляя, что у многих так. Те, кто сейчас защищают Украину, не хотят уйти и просто пить кофе в Киеве, ходить на работу. Есть чувство незавершенности и желание мести за побратимов.
Евгений "Лев" Полонский получил награду главнокомандующего - "Золотой крест" и верит, что Украина победит.
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