Тканинні дивани виглядають чудово і можуть бути особливо затишними, однак, щоб почистити тканинний диван потрібно докласти трішки зусиль.

Як почистити тканинний диван

Якщо ваш диван позначений знаком «X», пилососити його слід лише з насадкою. І, як ви тепер знаєте, для диванів, позначених літерою «S», потрібні засоби для чищення на основі розчинників, які мають бути чітко позначені вказівками, які вам потрібні для цих конкретних продуктів. Наведені нижче інструкції з чищення слід використовувати лише для диванів із позначкою «W» або «WS».



Вам знадобляться такі продукти та інгредієнти:

Пилосос з насадкою для оббивки

Принаймні три світлі ганчірки з мікрофібри, які не будуть кровоточити на вашому дивані

Відро

Дистильована вода (Мінеральні речовини у водопровідній воді можуть залишати залишки. Швидкий пошук в Інтернеті повинен дати багато інструкцій щодо дистиляції води своїми руками, або ви можете знайти недорогий глечик майже в будь-якому продуктовому магазині.)

Рідке мило для посуду

Дистильований білий оцет

Примітка: перед початком чищення слід завжди наносити тестові саморобні розчини на невелику, непомітну ділянку матеріалу.

Пропилососіть диван, щоб не натирати бруд або сміття під час прибирання. У відрі змішайте приблизно 2 склянки дистильованої води з 1 столовою ложкою засобу для миття посуду та 1 столовою ложкою оцту. Змочіть тканину з мікрофібри очисним розчином. Обережно промокніть будь-які забруднені ділянки тканиною. Не тріть і не скрабуйте. Це може пошкодити волокна. Змочіть свіжу тканину з мікрофібри дистильованою водою (цього разу без засобу для миття посуду чи оцту) і промокніть уражену ділянку, щоб видалити залишки мила. Промокніть це місце ще раз сухою тканиною з мікрофібри. Направте вентилятор на область, щоб переконатися, що вона повністю висохне.

Як почистити диван парою Якщо у вас є диван із позначкою «W» або «WS», можливо, ви зможете використовувати пароочищувач для оббивки. Перш ніж почистити диван, ознайомтеся з інструкціями виробника відпарювача, щоб дізнатися, чи можна його використовувати на дивані. Хоча дивани «W» і «WS» можуть витримувати воду, вони не завжди можуть витримувати тепло.



Крім того, ви захочете провести точкову перевірку на невеликій частині дивана, яка знаходиться поза дорогою, щоб переконатися, що відпарювання не спричинить незворотних пошкоджень.



Коли справа доходить до з’ясування того, як почистити диван парою, ви насправді просто будете слідувати інструкціям виробника, що додаються до відпарювача для оббивки. Вони повинні розповісти вам, які налаштування потрібно використовувати. Є кілька прийомів, які можуть зробити ваше прибирання більш успішним:

Пропилососьте диван перед тим, як почати чистити парою. Після того, як ви відпарили і диван повністю висох, пропилососьте його ще раз.

Виберіть гарний день, щоб почистити диван парою, щоб ви могли відкрити вікна та провітрити кімнату.

Деякі пароочищувачі використовують тканини з мікрофібри, щоб допомогти зібрати сміття. Ви захочете змінити їх під час пари, щоб ви могли зібрати весь бруд.

Після відпарювання направте на диван вентилятор, щоб він повністю висох.

Зачекайте, поки вода в пароварці охолоне, перш ніж вилити її. Як почистити тканинний диван, який пахне Як і з багатьма іншими матеріалами та елементами вдома, харчова сода також може допомогти усунути запахи на вашому дивані. Ця диво-субстанція миттєво починає працювати, вловлюючи запахи та видаляючи плями після нанесення на тканину вашого дивана. Нанесіть харчову соду на подушки, підлокотники, спинку і навіть щілини. Ви можете приділити більше уваги плямам. Залиште харчову соду на 20 хвилин, якщо ви усуваєте незначні запахи. Не соромтеся залишити його на цілу годину, якщо у вас є серйозний сморід. Тепер вимкніть вакуум і пролийте все шлангом. Нарешті, важливо пам’ятати, що харчова сода не замінить чищення дивана парою чи мокрими плямами. Ці методи є кращим способом ефективного видалення плям і бруду, що висять на волокнах тканини.

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