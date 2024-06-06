Тканевые диваны выглядят великолепно и могут быть особенно уютными, однако, чтобы почистить тканевый диван нужно приложить немного усилий.

Как почистить тканевый диван.

Если ваш диван обозначен знаком X, пылесосить его следует только с насадкой. И, как вы теперь знаете, для диванов, обозначенных буквой «S», нужны чистящие средства на основе растворителей, которые должны быть четко обозначены указаниями, которые вам нужны для этих конкретных продуктов. Следующие инструкции по чистке следует использовать только для диванов с пометкой «W» или «WS».



Вам понадобятся следующие продукты и ингредиенты:

Пылесос с насадкой для обивки

По крайней мере три светлые тряпки из микрофибры, которые не будут кровоточить на вашем диване

Ведро

Дистиллированная вода (Минеральные вещества в водопроводной воде могут оставлять остатки. Быстрый поиск в Интернете должен дать много инструкций по дистилляции воды своими руками, или вы можете найти недорогой кувшин почти в любом продуктовом магазине.)

Жидкое мыло для посуды

Дистиллированный белый уксус

Примечание: перед началом чистки всегда следует наносить тестовые самодельные растворы на небольшой, незаметный участок материала.

Пропылесосите диван, чтобы не натирать грязь или мусор во время уборки. В ведре смешайте примерно 2 стакана дистиллированной воды с 1 столовой ложкой моющего средства и 1 столовой ложкой уксуса. Смочите ткань из микрофибры очистным раствором. Осторожно промокните любые загрязненные участки тканью. Не трите и не скрабывайте. Это может повредить волокна. Смочите свежую ткань из микрофибры дистиллированной водой (на этот раз без моющего средства или уксуса) и промокните пораженный участок, чтобы удалить остатки мыла. Промокните это место еще раз сухой тканью из микрофибры. Направьте вентилятор на область, чтобы убедиться, что она полностью высохнет.

Как почистить диван паром Если у вас есть диван со значком «W» или «WS», возможно, вы сможете использовать пароочиститель для обивки. Прежде чем почистить диван, ознакомьтесь с инструкциями производителя отпаривателя, чтобы узнать, можно ли его использовать на диване. Хотя диваны W и WS могут выдерживать воду, они не всегда могут выдерживать тепло.



Кроме того, вы захотите провести точечную проверку на небольшой части дивана, которая находится вне дороги, чтобы убедиться, что отпаривание не приведет к необратимым повреждениям.



Когда дело доходит до выяснения того, как почистить диван паром, вы на самом деле просто будете следовать инструкциям производителя, прилагаемым к отпариванию для обивки. Они должны рассказать вам, какие настройки нужно использовать. Есть несколько приемов, которые могут сделать вашу уборку более успешной:

Пропылетесь диван перед тем, как начать чистить паром. После того, как вы отпарили и диван полностью высох, пропылососьте его еще раз.

Выберите хороший день, чтобы почистить диван паром, чтобы открыть окна и проветрить комнату.

Некоторые пароочистители используют ткани из микрофибры, чтобы помочь собрать мусор. Вы захотите изменить их во время пары, чтобы вы могли собрать всю грязь.

После отпаривания направьте на диван вентилятор, чтобы он полностью высох.

Подождите, пока вода в пароварке остынет, прежде чем вылить ее. Как почистить пахнущий тканевый диван Как и со многими другими материалами и элементами дома, пищевая сода может помочь устранить запахи на вашем диване. Эта чудо-субстанция мгновенно начинает работать, улавливая запахи и удаляя пятна после нанесения на ткань вашего дивана. Нанесите пищевую соду на подушки, подлокотники, спинку и даже щели. Вы можете уделить больше внимания пятнам . Оставьте пищевую соду на 20 минут , если вы устраняете незначительные запахи. Не стесняйтесь оставить его на целый час, если у вас есть серьезная вонь. Теперь выключите вакуум и пролейте все шлангом. Наконец, важно помнить, что пищевая сода не заменит чистку дивана паром или мокрыми пятнами. Эти методы являются предпочтительным способом эффективного удаления пятен и грязи, висящих на волокнах ткани.

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