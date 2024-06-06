Існує чотири легких кроків, які можуть допомогти вам правильно прати подушки із піни з пам'яттю, щоб вони ще довго служили.

Правильно прати подушки може бути доволі складним завданням, особливо, якщо це стосується подушок із піни з пам'яттю. Однак, з легкми порадами від експертів з цим можна впоратися, ось як:

Як прати подушки, не зіпсувавши їх?

Найбезпечніший спосіб не зіпсувати подушки під час їх прання — прочитати інструкції на етикетці вашої подушки. Багато хто скаже вам прати їх у обережному циклі холодною водою, але завжди добре перевірити ще раз. Хоча можна використовувати теплу або навіть гарячу воду, іноді вона може стиснути тканину, особливо пухові подушки, тому холодна вода завжди буде безпечним вибором, особливо коли ви перете нову подушку.

Крок 1: Покладіть подушки в пральну машину

Коли ви визначите, що ваші подушки можна прати в пральній машині (пам’ятайте, ви можете класти подушки в пральну машину) і прочитаєте конкретні інструкції, кидайте їх у пральну машину. «Щоб уникнути нерівномірного розподілу навантажень, завжди кладіть дві подушки одночасно», — каже експерт. Це також може допомогти налаштувати цикл віджиму на вищу швидкість, щоб допомогти видалити надлишок води. Використовуйте м’який миючий засіб, але будьте обережні, якщо плануєте використовувати відбілювач. Це не відразу заборонено, але це може послабити тканину подушки, тому уникайте вливання великої кількості хімікату.

В ідеалі спробуйте покласти подушки в пральну машину з фронтальним завантаженням без мішалки (це вертикальний шпиндель у центрі деяких машин). Експерт взагалі не рекомендує класти подушки в сушарку з мішалкою, хоча розміщення подушок у вертикальному положенні має зменшити ймовірність пошкодження, якщо у вас машина з верхнім завантаженням. Якщо ви турбуєтеся про машину, ознайомтеся з інструкціями по догляду за подушкою або виперіть її вручну.

Крок 2. Виперіть подушки з піни з пам’яттю вручну

Незважаючи на те, що подушки з піни з ефектом пам’яті приємні для сну, вимагають більше уваги та не є найкращими подушками для пральної машини. Піна може легко порватися в пральній машині.

Як і будь-який інший тип подушки, завжди корисно прочитати інструкції з догляду, але загалом вибирайте ручне прання або пилосос і обробку плям, радить Даніельсон. Подушки з піни з ефектом пам’яті можуть потребувати глибокого чищення трохи частіше, ніж інші типи подушок, приблизно кожні три місяці.

Щоб прати подушки, почніть зі зняття знімного чохла подушки — ви можете прати його в машині зі звичайним пральним засобом. Якщо внутрішня піна складається з одного шматка, використовуйте вакуум, щоб висмоктати будь-який бруд або пил. «Щоб прати вручну, наповніть ванну водою з невеликою кількістю піни з м’яким миючим засобом», — каже експерт. Занурте подушку та дайте воді та розчину прального засобу просочитися наскрізь. Хоча багато вставок для подушок з піни з ефектом пам’яті можна прати таким чином, найкраще прочитати інструкції з догляду, оскільки деякі з них призначені лише для точкового очищення.

Крок 3. Точково очистіть подушки за потреби

Прати подушки ви можете спочатку точково між глибокими праннями, це простий спосіб переконатися, що ваші подушки знаходяться в найкращому стані. Для поролонових подушок очистіть забруднені місця вологою ганчіркою з мильним розчином. Ви також можете попередньо обробити будь-яку подушку, яка не наповнена поролоном, щоб видалити складні плями.

Крок 4: Висушіть подушки

Коли вам вдалося гарно випрати подушки подушки, висушіть їх. Будь-яка подушка може сушитися на повітрі, але подушки з пінопласту повинні сушитися на повітрі, оскільки піна може легко спалахнути під дією тепла. Знайдіть місце у своєму домі — найкраще на вулиці, якщо там не надто волого, — щоб повісити їх, і дайте їм повністю провітритися. «Дуже важливо ретельно висушити подушки, щоб уникнути цвілі», — говорить експерт. Процес висихання може тривати щонайменше кілька годин, але завжди варто мати додаткові чисті подушки для ліжка.

«Подушки з пір’я та пуху можна сушити в сушарці без нагрівання, сушити на повітрі або сушити в сушильній машині на низькій температурі», — каже експерт. Якщо ви все-таки покладете їх у сушарку, киньте туди м’ячики для сушіння або чисті тенісні м’ячі, щоб розпушити подушку та уникнути злипання. Хочете пришвидшити процес? Киньте пару сухих рушників разом із чистими подушками.

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