Существует четыре легких шага, которые могут помочь вам правильно стирать подушки из пены с памятью, чтобы они еще долго служили.

Правильно стирать подушки может быть довольно сложной задачей, особенно если это касается подушек из пены с памятью. Однако с легкими советами от экспертов с этим можно справиться, вот как:

Как стирать подушки, не испортив их?

Самый безопасный способ не испортить подушки во время их стирки – прочитать инструкции на этикетке вашей подушки. Многие скажут вам стирать их в осторожном цикле холодной водой, но всегда хорошо перепроверить. Хотя можно использовать теплую или даже горячую воду, иногда она может сжать ткань, особенно пуховые подушки, поэтому холодная вода всегда будет безопасным выбором, особенно когда вы стираете новую подушку.

Шаг 1: Положите подушки в стиральную машину

Когда вы определите, что ваши подушки можно стирать в стиральной машине (помните, вы можете класть подушки в стиральную машину) и прочтете конкретные инструкции, бросайте их в стиральную машину. «Во избежание неравномерного распределения нагрузок всегда кладите две подушки одновременно», — говорит эксперт. Это также может помочь настроить цикл отжима на более высокую скорость, чтобы помочь удалить избыток воды. Используйте мягкое моющее средство, но будьте осторожны, если планируете использовать отбеливатель. Это не сразу запрещено, но это может ослабить ткань подушки, поэтому избегайте вливания большого количества химиката.

В идеале попробуйте положить подушки в стиральную машину с передней загрузкой без мешалки (это вертикальный шпиндель в центре некоторых машин). Эксперт вообще не рекомендует класть подушки в сушилку с мешалкой, хотя размещение подушек в вертикальном положении должно снизить вероятность повреждения, если у вас машина с верхней загрузкой. Если вы беспокоитесь о машине, ознакомьтесь с инструкциями по уходу за подушкой или постирайте ее вручную.

Шаг 2. Выстирайте подушки из пены с памятью вручную

Несмотря на то, что подушки из пены с эффектом памяти приятны для сна, требуют больше внимания и не являются лучшими подушками для стиральной машины. Пена может легко порваться в стиральной машине.

Как и любой другой тип подушки, всегда полезно прочитать инструкции по уходу, но в общем выбирайте ручную стирку или пылесос и обработку пятен, советует Даниэльсон. Подушки из пены с эффектом памяти могут нуждаться в глубокой чистке чуть чаще, чем другие типы подушек, примерно каждые три месяца.

Чтобы стирать подушки, начните со снятия съемного чехла подушки – вы можете стирать его в машине с обычным стиральным средством. Если внутренняя пена состоит из одного куска, используйте вакуум, чтобы высосать любую грязь или пыль. "Чтобы стирать вручную, наполните ванную водой с небольшим количеством пены с мягким моющим средством", - говорит эксперт. Окуньте подушку и дайте воде и раствору стирального средства проникнуть насквозь. Хотя многие вставки для подушек из пены с эффектом памяти можно стирать таким образом, лучше всего прочитать инструкции по уходу, поскольку некоторые из них предназначены только для точечной очистки.

Шаг 3. Точно очистите подушки при необходимости

Стирать подушки можно сначала точечно между глубокими стирками, это простой способ убедиться, что ваши подушки находятся в лучшем состоянии. Для поролоновых подушек очистите загрязненные места влажной тряпкой с мыльным раствором. Вы также можете предварительно обработать любую подушку, не наполненную поролоном, чтобы удалить сложные пятна.

Шаг 4: Высушите подушки

Когда вам удалось хорошо постирать подушки подушки, высушите их. Любая подушка может сушиться на воздухе, но подушки из пенопласта должны сушиться на воздухе, так как пена может легко загореться под действием тепла. Найдите место в своем доме — лучше всего на улице, если там не слишком влажно, чтобы повесить их, и дайте им полностью проветриться. «Очень важно тщательно высушить подушки, чтобы избежать плесени», – говорит эксперт. Процесс высыхания может длиться не менее нескольких часов, но всегда следует иметь дополнительные чистые подушки для кровати.

"Подушки из перьев и пуха можно сушить в сушилке без нагревания, сушить на воздухе или сушить в сушильной машине на низкой температуре", - говорит эксперт. Если вы положите их в сушилку, бросьте туда мячики для сушки или чистые теннисные мячи, чтобы разрыхлить подушку и избежать слипания. Хотите ускорить процесс? Бросьте пару сухих полотенец вместе с чистыми подушками.

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