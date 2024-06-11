Існують корисні та ефективні лайфхаки, які можуть допомогти вам почистити матрац, щоб він ще довго служив.

Почистити матрац - це доволі нудне та рутинне завдання, але якщо ви будете його виконувати, він буде довго вам служити. Ось як можна ефективно почистити матрац.

Як почистити матрац

1. Випрати простирадла

Перед тим, як почистити матрац, роздягніть ліжко та виперіть простирадла. Сюди входить захисний наматрацник або наматрацник, якщо він у вас є (який ми рекомендуємо, оскільки він допоможе захистити ваш матрац від плям поту) і будь-які чохли, якщо їх можна зняти. Перевірте веб-сайт виробника, щоб підтвердити, якщо ви не впевнені.

2. Пилососьте поверхню матраца

Одягніть насадку для оббивки пилососа, перемкніть його у відповідний режим очищення (моделі відрізняються) і пропилососьте верх і боки матраца. Це допоможе позбутися будь-яких пилових кліщів. Якщо ваше ліжко стоїть на підставці, нахиліть її набік і приберіть там.

Ви отримаєте найкращі результати з насадкою для оббивки, але насадка також може допомогти вам почистити матрац. Просто це займає більше часу, оскільки покриває меншу площу поверхні. Звичайна турбоголовка, яку ви використовуєте для килима, не дуже ефективна для оббивки та може пошкодити матрац. Але якщо ваш матрац має товсту подушечку або малюнок чи візерунок із великою кількістю канавок і заглиблень, тоді встановіть туди шланговий фітинг.

3. Очистіть плями

Слина та піт є головними винуватцями плям на матраці. Ви можете почистити матрац від плям, використовуючи відповідний засіб для виведення плям, наприклад засіб для чищення оббивки або ензимний засіб, але перевірте задню частину пляшки, щоб переконатися, що обраний вами продукт підходить для використання на матрацах. Невелика кількість м’якої рідини для миття посуду в одній чашці води також може зробити це.

Важливо, щоб матрац був якомога більш сухим, особливо поролонові матраци. Розпиліть або нанесіть невелику кількість засобу для чищення безпосередньо на пляму та негайно обережно витріть її з матраца. Не вставляйте його в матеріал з силою і не дозволяйте волозі затримуватися. Повторюйте цей крок, доки пляма не підніметься, а потім почніть знову з наступної плями.

4. Дезодоруйте матрац

Це допоможе позбутися будь-яких запахів. Спочатку спробуйте перенести матрац на вулицю під пряме сонячне світло або поставте його біля великого вікна, яке пропускає багато світла. Це не обов’язково, але ультрафіолетові промені можуть допомогти продезінфікувати матрац. Просто стежте за поганою погодою чи тваринами, яким хочеться подрімати.

Потім посипте поверхню матраца великою кількістю бікарбонату соди та залиште його. Вам потрібно буде дати йому працювати щонайменше кілька годин, але ви отримаєте найкращі результати, якщо залишите його на 24 години або більше. Просто не забудьте занести матрац всередину, коли сонце почне сідати.

5. Знову пропилососіть матрац

Пропилососьте матрац ще раз, щоб висмоктати залишки бікарбонатної соди, а потім одягніть щойно випраний наматрацник і простирадла.

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