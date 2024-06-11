Есть полезные и эффективные лайфхаки, которые могут помочь вам почистить матрас, чтобы он еще долго служил.

Почистить матрас – это довольно скучная и рутинная задача, но если вы будете его выполнять, он будет долго вам служить. Вот как можно эффективно почистить матрас.

Как почистить матрас

1. Выстирань простыни

Перед тем, как почистить матрас, разденьте кровать и постирайте простыни. Сюда входит защитный наматрасник или наматрасник, если он у вас есть (который мы рекомендуем, поскольку он поможет защитить ваш матрас от пятен пота) и любые чехлы, если их можно снять. Проверьте веб-сайт производителя, чтобы подтвердить, если вы не уверены.

2. Пылесосите поверхность матраса

Наденьте насадку для обивки пылесоса, переключите его в соответствующий режим очистки (модели отличаются) и пропыленосите верх и бока матраса. Это поможет избавиться от любых пылевых клещей. Если ваша кровать стоит на подставке, наклоните ее в сторону и уберите там.

Вы получите наилучшие результаты с насадкой для обивки, но насадка может помочь вам почистить матрас. Просто это занимает больше времени, потому что покрывает меньшую площадь поверхности. Обычная турбоголовка, используемая для ковра, не очень эффективна для обивки и может повредить матрас. Но если ваш матрас имеет толстую подушечку или рисунок или узор с большим количеством канавок и углублений, установите туда шланговый фитинг.

3. Очистите пятна

Слюна и пот являются главными виновниками пятен на матрасе. Вы можете очистить матрас от пятен, используя подходящее пятновыводитель, например чистящее средство для обивки или энзимное средство, но проверьте заднюю часть бутылки, чтобы убедиться, что выбранный вами продукт подходит для использования на матрасах. Небольшое количество мягкой жидкости для мытья посуды в одной чашке воды может сделать это.

Важно, чтобы матрас был как можно сухим, особенно поролоновые матрасы. Распылите или нанесите небольшое количество чистящего средства непосредственно на пятно и немедленно осторожно вытрите его из матраса. Не вставляйте его в материал с силой и не позволяйте влаге задерживаться. Повторяйте этот шаг, пока не поднимется пятно, а затем начните снова со следующего пятна.

4. Дезодоруйте матрац

Это поможет избавиться от любых запахов. Сначала попробуйте перенести матрас на улицу под прямой солнечный свет или поставьте его у большого окна, пропускающего много света. Это не обязательно, но ультрафиолетовые лучи могут помочь продезинфицировать матрас. Просто следите за плохой погодой или животными, которым хочется вздремнуть.

Затем посыпьте поверхность матраса большим количеством бикарбоната соды и оставьте его. Вам нужно будет дать ему работать минимум несколько часов, но вы получите наилучшие результаты, если оставите его на 24 часа или больше. Просто не забудьте внести матрас внутрь, когда солнце начнет садиться.

5. Снова пропылесосите матрас

Пропыленосите матрас еще раз, чтобы высосать остатки бикарбонатной соды, а затем наденьте только что выстиранный наматрасник и простыни.

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