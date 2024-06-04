Існує один домашній продукт, який може допомогти вам очистити мікрохвильову піч, щоб знову насолоджуватися її чистотою.

Очистити мікрохвильову піч може бути доволі складно, особливо, якщо ви не знаєте, як це зробити. Однак, звичайний домашній продукт може допомогти вам у цьому процесі.

Що вам знадобиться:

білий оцет

Чаша або глечик для мікрохвильової печі

Губка для чищення

Чистою сухою тканиною

Очищення мікрохвильової печі:

Щоб очистити мікрохвильову піч, візьміть придатну для мікрохвильовки миску або глечик і додайте 500 мл води, а потім 2 столові ложки білого оцту.

Поставте миску або глечик у мікрохвильову піч. Потім розігрійте мікрохвильовку на повній потужності протягом 5 хвилин, ви помітите, що рідина почала кипіти.

Після закінчення 5 хвилин залиште дверцята мікрохвильової печі закритими приблизно на 3 хвилини. Тримаючи дверцята закритими, пара затримується всередині. Це допоможе послабити пригорілий харчовий бруд.

Обережно відкрийте дверцята мікрохвильової печі та вийміть миску або глечик. Розчин буде дуже гарячим, тому одягніть рукавички або рукавицю. Якщо ваша мікрохвильова піч має знімні деталі, наприклад поворотний столик, зніміть і це.

Використовуйте губку, щоб протерти внутрішню частину мікрохвильової печі, починаючи від даху вниз до боків і дверцят. Вам має вдатися легко очистити мікрохвильову піч завдяки парі, однак для пригорілого бруду може знадобитися трохи більше мастила для ліктів.

Потім протріть поворотну тарілку губкою для чищення та витріть чистою сухою тканиною.

Коли вам вдалося очистити мікрохвильову піч, використовуйте чисту тканину, щоб висушити її, потім помістіть усі знімні частини назад, і все готово.

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