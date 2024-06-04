Существует один домашний продукт, который может помочь вам очистить микроволновку, чтобы снова наслаждаться ее чистотой.

Очистить микроволновку может быть довольно сложно, особенно, если вы не знаете, как это сделать. Однако обычный домашний продукт может помочь вам в этом процессе.

Что вам понадобится:

белый уксус

Чаша или кувшин для микроволновки

Губка для чистки

Чистой сухой тканью

Очистка микроволновки:

Чтобы очистить микроволновку, возьмите пригодную для микроволновки миску или кувшин и добавьте 500 мл воды, а затем 2 столовые ложки белого уксуса.

Поставьте миску или кувшин в микроволновку. Затем разогрейте микроволновку на полной мощности в течение 5 минут, вы заметите, что жидкость начала кипеть.

По истечении 5 минут оставьте дверцу микроволновки закрытой примерно на 3 минуты. Держа дверцу закрытой, пара задерживается внутри. Это поможет ослабить пригоревшую пищевую грязь.

Осторожно откройте дверцу микроволновки и извлеките миску или кувшин. Раствор будет очень горячим, поэтому наденьте перчатки или варежку. Если ваша микроволновка имеет съемные детали, например поворотный столик, снимите и это.

Используйте губку, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки, начиная от крыши вниз к бокам и дверцам. Вам предстоит легко очистить микроволновку благодаря паре, однако для пригоревшей грязи может потребоваться чуть больше смазки для локтей.

Затем протрите поворотную тарелку чистящей губкой и протрите чистой сухой тканью.

Когда вам удалось очистить микроволновку, используйте чистую ткань, чтобы высушить ее, затем поместите все съемные части назад, и все готово.

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