Очистить микроволновку может быть довольно сложно, особенно, если вы не знаете, как это сделать. Однако обычный домашний продукт может помочь вам в этом процессе.
Что вам понадобится:
- белый уксус
- Чаша или кувшин для микроволновки
- Губка для чистки
- Чистой сухой тканью
Очистка микроволновки:
Чтобы очистить микроволновку, возьмите пригодную для микроволновки миску или кувшин и добавьте 500 мл воды, а затем 2 столовые ложки белого уксуса.
Поставьте миску или кувшин в микроволновку. Затем разогрейте микроволновку на полной мощности в течение 5 минут, вы заметите, что жидкость начала кипеть.
По истечении 5 минут оставьте дверцу микроволновки закрытой примерно на 3 минуты. Держа дверцу закрытой, пара задерживается внутри. Это поможет ослабить пригоревшую пищевую грязь.
Осторожно откройте дверцу микроволновки и извлеките миску или кувшин. Раствор будет очень горячим, поэтому наденьте перчатки или варежку. Если ваша микроволновка имеет съемные детали, например поворотный столик, снимите и это.
Используйте губку, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки, начиная от крыши вниз к бокам и дверцам. Вам предстоит легко очистить микроволновку благодаря паре, однако для пригоревшей грязи может потребоваться чуть больше смазки для локтей.
Затем протрите поворотную тарелку чистящей губкой и протрите чистой сухой тканью.
- Когда вам удалось очистить микроволновку, используйте чистую ткань, чтобы высушить ее, затем поместите все съемные части назад, и все готово.
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