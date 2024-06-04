Існує покрокова інструкція, яка може допомогти вам очистити чайник від накипу та знову насолоджуватися його блиском.

Очистити чайник від накипу може бути складно, але лише в тому випадку, якщо ви не знаєте, як правильно це робити. Саме з цієї причини ми підготували для вас покрокову інструкцію.

Як очистити чайник від накипу оцтом

Очистити чайник від накипу доволі легко за допомогою слабкої кислоти, тому щось на зразок звичайного білого дистильованого оцту з супермаркету є чудовим засобом, щоб ваш чайник знову став чистим і блискучим. Просто виконайте наведені нижче дії.

Відміряйте рівні частини білого оцту та водопровідної води. Наповніть чайник приблизно на три чверті сумішшю. Довести до кипіння і залишити настоюватися до повного охолодження. Злийте воду та промийте кілька разів, використовуючи щітку з довгою ручкою, щоб видалити будь-які лусочки, якщо необхідно. Наповніть чайник чистою водою, закип’ятіть і кілька разів спорожніть, щоб видалити будь-які сліди оцту.

Якщо ваш чайник особливо лущиться, ви також можете додати до суміші невелику кількість соди, щоб допомогти усунути будь-які стійкі накопичення – вам знадобиться лише приблизно чайна ложка.

Інші способи очистити чайник від накипу

Більшість побутових кислот можуть допомогти очистити чайник від накипу, тому, якщо у вас під рукою немає білого оцту, ви також можете використовувати лимонну кислоту або лимонний сік – результати не мають відрізнятися, а запах буде трохи сильнішим. приємний.

Ви також можете купити набори для видалення накипу, які будуть працювати на чайниках і кавомашинах. Зазвичай вони випускаються у формі порошку, але ми також зустрічаємо такі, які виглядають просто як чайні пакетики. Вони працюють швидше, ніж природні методи, деякі стверджують, що видаляють вапняний наліт лише за 10 хвилин, але вони можуть бути дорогими.

Час від часу з’являються випадкові інтернет-рішення, зокрема використання газованих напоїв, таких як Coca-Cola, щоб повернути блиск чайнику. До цих підходів завжди слід ставитися з дрібкою солі, оскільки, хоча вони можуть видалити частину вапняного нальоту, вони також можуть пошкодити ваш чайник і потенційно призвести до втрати гарантії.

Читайте також:

Як видалити вапняний наліт у чайнику: допоможе домашній продукт

Як почистити чайник від бруду та накипу: буде як новий

Як почистити електричний чайник від накипу: кілька простих порад