Существует пошаговая инструкция, которая может помочь вам очистить чайник от накипи и снова наслаждаться его блеском.

Очистить чайник от накипи может быть сложно, но только в том случае, если вы не знаете, как правильно это делать. Именно по этой причине мы подготовили вам пошаговую инструкцию.

Как очистить чайник от накипи уксусом.

Очистить чайник от накипи довольно легко с помощью слабой кислоты, поэтому что-то вроде обычного белого дистиллированного уксуса из супермаркета является отличным средством, чтобы ваш чайник снова стал чистым и блестящим. Просто выполните следующие действия.

Отмерьте равные части белого уксуса и водопроводной воды. Наполните чайник примерно на три четверти смесью. Довести до кипения и оставить настаиваться до полного охлаждения. Слейте воду и промойте несколько раз, используя щетку с длинной ручкой, чтобы удалить любые чешуйки, если необходимо. Наполните чайник чистой водой, вскипятите и несколько раз опорожните, чтобы удалить следы уксуса.

Если ваш чайник особенно шелушится, вы также можете добавить в смесь небольшое количество соды, чтобы помочь устранить любые стойкие накопления – вам понадобится только примерно чайная ложка.

Другие способы очистить чайник от накипи.

Большинство бытовых кислот могут помочь очистить чайник от накипи, поэтому если у вас под рукой нет белого уксуса, вы также можете использовать лимонную кислоту или лимонный сок – результаты не должны отличаться, а запах будет немного сильнее. приятный.

Также можно купить наборы для удаления накипи, которые будут работать на чайниках и кофемашинах. Обычно они выпускаются в форме порошка, но мы также встречаем такие, которые выглядят как чайные пакетики. Они работают быстрее, чем естественные методы, некоторые утверждают, что удаляют известковый налет всего за 10 минут, но они могут быть дорогими.

Время от времени появляются случайные интернет-решения, включая использование газированных напитков, таких как Coca-Cola, чтобы вернуть блеск чайнику. К этим подходам всегда следует относиться с щепоткой соли, поскольку хотя они могут удалить часть известкового налета, они также могут повредить ваш чайник и потенциально привести к потере гарантии.

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