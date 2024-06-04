Як вивести плями від дезодоранту
Щоб вивести плями від дезодоранту, зніміть його надлишки з одягу перед полосканням під холодною проточною водою. Чим вищий напір води, тим легше її буде видалити.
Використовуючи пральний порошок, поєднайте 1/4 мірної ложки порошку з 3/4 мірної ложки теплої води та змішайте в пасту. Нанесіть пасту на пляму за допомогою зубної щітки з м’якою щетиною, щоб втирати суміш миючого засобу в забруднені дезодорантом волокна. Після нанесення дайте йому постояти п’ять хвилин, щоб він точно подіяв та зміг допомогти вам вивести плями від дезодоранту.
Після попередньої обробки ви можете прати одяг як зазвичай, дотримуючись інструкцій на етикетці догляду. Використовуйте ковпачок, щоб переконатися, що ви використовуєте правильну кількість прального засобу , і налийте його в дозатор прального засобу, якщо у вас машина HE, або безпосередньо в барабан перед завантаженням одягу, якщо у вас машина не HE.
Не змиваючи миючий засіб для попередньої обробки, помістіть одяг у пральну машину разом з іншими речами. Залишивши миючий засіб на плямі, ви підвищите очищувальну силу прання.
Періть у звичайному режимі, використовуючи найгарячішу температуру прання, дозволену інструкціями з догляду за вашим одягом. Перед пранням завжди перевіряйте етикетку догляду за одягом.
Після завершення циклу негайно вийміть одяг і перевірте, чи видалено пляму від дезодоранту. Якщо пляма не зникає після прання, повторіть попередні кроки, перш ніж кинути в сушильну машину. Якщо ви висушите одяг з плямою, яка ще не повністю зникла, то ви вже не зможете вивести плями від дезодоранту.