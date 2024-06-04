Крок 3

Після попередньої обробки ви можете прати одяг як зазвичай, дотримуючись інструкцій на етикетці догляду. Використовуйте ковпачок, щоб переконатися, що ви використовуєте правильну кількість прального засобу , і налийте його в дозатор прального засобу, якщо у вас машина HE, або безпосередньо в барабан перед завантаженням одягу, якщо у вас машина не HE.