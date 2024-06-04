Вивести плями від дезодоранту може бути трохи складно, але з простимми та переміреними кимось рішеннями сиуація зовсім змінюється.

Як вивести плями від дезодоранту

Крок 1

Щоб вивести плями від дезодоранту, зніміть його надлишки з одягу перед полосканням під холодною проточною водою. Чим вищий напір води, тим легше її буде видалити.

Крок 2

Використовуючи пральний порошок, поєднайте 1/4 мірної ложки порошку з 3/4 мірної ложки теплої води та змішайте в пасту. Нанесіть пасту на пляму за допомогою зубної щітки з м’якою щетиною, щоб втирати суміш миючого засобу в забруднені дезодорантом волокна. Після нанесення дайте йому постояти п’ять хвилин, щоб він точно подіяв та зміг допомогти вам вивести плями від дезодоранту.

Крок 3

Після попередньої обробки ви можете прати одяг як зазвичай, дотримуючись інструкцій на етикетці догляду. Використовуйте ковпачок, щоб переконатися, що ви використовуєте правильну кількість прального засобу , і налийте його в дозатор прального засобу, якщо у вас машина HE, або безпосередньо в барабан перед завантаженням одягу, якщо у вас машина не HE.

плями від дезодоранту

Крок 4

Не змиваючи миючий засіб для попередньої обробки, помістіть одяг у пральну машину разом з іншими речами. Залишивши миючий засіб на плямі, ви підвищите очищувальну силу прання.

Крок 5

Періть у звичайному режимі, використовуючи найгарячішу температуру прання, дозволену інструкціями з догляду за вашим одягом. Перед пранням завжди перевіряйте етикетку догляду за одягом.

плями від дезодоранту

Крок 6

Після завершення циклу негайно вийміть одяг і перевірте, чи видалено пляму від дезодоранту. Якщо пляма не зникає після прання, повторіть попередні кроки, перш ніж кинути в сушильну машину. Якщо ви висушите одяг з плямою, яка ще не повністю зникла, то ви вже не зможете вивести плями від дезодоранту.