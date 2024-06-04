Как вывести пятна от дезодоранта
Чтобы вывести пятна от дезодоранта, снимите его излишки из одежды перед полосканием под проточной холодной водой. Чем выше напор воды, тем легче ее удалить.
Используя стиральный порошок, совместите 1/4 мерной ложки порошка с 3/4 мерной ложки теплой воды и смешайте в пасту. Нанесите пасту на пятно с помощью зубной щетки с мягкой щетиной, чтобы втирать смесь моющего средства в загрязненные волокна дезодорантом. После нанесения дайте ему постоять пять минут, чтобы он точно подействовал и смог помочь вам вывести пятна от дезодоранта.
После предварительной обработки вы можете стирать одежду как обычно, следуя инструкциям на этикетке ухода. Используйте колпачок, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество стирального средства и налейте его в дозатор стирального средства, если у вас машина HE, или непосредственно в барабан перед загрузкой одежды, если у вас машина не HE.
Не смывая моющее средство для предварительной обработки, поместите одежду в стиральную машину вместе с другими вещами. Оставив моющее средство на пятне, вы повысите очищающую силу стирки.
Стирайте в обычном режиме, используя самую горячую температуру стирки, разрешенную инструкциями по уходу за вашей одеждой. Перед стиркой всегда проверяйте этикетку по уходу за одеждой.
После завершения цикла немедленно извлеките одежду и проверьте, удалено ли пятно от дезодоранта. Если пятно не исчезает после стирки, повторите предыдущие шаги, прежде чем бросить в сушильную машину. Если вы высушите одежду с еще не полностью исчезнувшим пятном, то вы уже не сможете вывести пятна от дезодоранта.