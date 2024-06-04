Вывести пятна от дезодоранта может быть несколько сложно, но с простыми и перемеренными кем-либо решениями ситуация совсем меняется.

Как вывести пятна от дезодоранта

Шаг 1

Чтобы вывести пятна от дезодоранта, снимите его излишки из одежды перед полосканием под проточной холодной водой. Чем выше напор воды, тем легче ее удалить.

Шаг 2

Используя стиральный порошок, совместите 1/4 мерной ложки порошка с 3/4 мерной ложки теплой воды и смешайте в пасту. Нанесите пасту на пятно с помощью зубной щетки с мягкой щетиной, чтобы втирать смесь моющего средства в загрязненные волокна дезодорантом. После нанесения дайте ему постоять пять минут, чтобы он точно подействовал и смог помочь вам вывести пятна от дезодоранта.

Шаг 3

После предварительной обработки вы можете стирать одежду как обычно, следуя инструкциям на этикетке ухода. Используйте колпачок, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество стирального средства и налейте его в дозатор стирального средства, если у вас машина HE, или непосредственно в барабан перед загрузкой одежды, если у вас машина не HE.

пятна от дезодоранта

Шаг 4

Не смывая моющее средство для предварительной обработки, поместите одежду в стиральную машину вместе с другими вещами. Оставив моющее средство на пятне, вы повысите очищающую силу стирки.

Шаг 5

Стирайте в обычном режиме, используя самую горячую температуру стирки, разрешенную инструкциями по уходу за вашей одеждой. Перед стиркой всегда проверяйте этикетку по уходу за одеждой.

пятна от дезодоранта

Шаг 6

После завершения цикла немедленно извлеките одежду и проверьте, удалено ли пятно от дезодоранта. Если пятно не исчезает после стирки, повторите предыдущие шаги, прежде чем бросить в сушильную машину. Если вы высушите одежду с еще не полностью исчезнувшим пятном, то вы уже не сможете вывести пятна от дезодоранта.