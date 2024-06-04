Шаг 3

После предварительной обработки вы можете стирать одежду как обычно, следуя инструкциям на этикетке ухода. Используйте колпачок, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество стирального средства и налейте его в дозатор стирального средства, если у вас машина HE, или непосредственно в барабан перед загрузкой одежды, если у вас машина не HE.