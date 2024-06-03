Існують поради, які можуть допомогти вам швидко та кісно очистити морозильну камеру.

Очистити морозильну камеру рано чи пізно доведеться кожному її власнику. Тому, якщо ви хочете спростити цей процес, ви можете скристатися деякими порадами:

Як очистити морозильну камеру

Перед тим, як очистити морозильну камеру, вийміть усі продукти з неї та помістіть їх у холодильник разом із льодом. Витратьте цей час, щоб перевірити терміни придатності ваших заморожених продуктів. Якщо вони пройшли, киньте предмет.

Вимкніть холодильник. Не турбуйтеся про їжу в холодильнику. Управління з контролю за продуктами й ліками стверджує, що їжа залишатиметься холодною близько чотирьох годин без електрики, якщо ви не відкриєте дверцята холодильника. Ця робота не займе у вас більше години. Просто переконайтеся, що під час роботи люди не входять і не виходять з холодильника.

Змішайте рівні частини оцту та гарячої води в пляшці з пульверизатором. Це ваше рішення, щоб очистити морозильну камеру.

Рясно збризніть морозильну камеру всередині очисником і витріть розчин сухою тканиною з мікрофібри. Можливо, вам доведеться повторити цей крок кілька разів, щоб очистити морозильну камеру.

У разі стійких розливів або залишків їжі занурте стару зубну щітку в гарячу воду. Обережно потріть, доки ділянка не стане чистою, і витріть усі залишки тканиною з мікрофібри.

Коли вам вдалося очистити морозильну камеру, витріть її внутрішню частину насухо чистою тканиною з мікрофібри, переконавшись, що ви не залишили жодної рідини.

Мийте ящики морозильної камери, контейнери та лотки для льоду, дотримуючись інструкцій у розділі нижче.

Знову ввімкніть морозильну камеру та замініть продукти. Якщо лід у вашому холодильнику почав танути, витріть будь-яку рідину з продуктів, перш ніж повертати їх у морозильну камеру.

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