Очистити морозильну камеру рано чи пізно доведеться кожному її власнику. Тому, якщо ви хочете спростити цей процес, ви можете скристатися деякими порадами:
Як очистити морозильну камеру
Перед тим, як очистити морозильну камеру, вийміть усі продукти з неї та помістіть їх у холодильник разом із льодом. Витратьте цей час, щоб перевірити терміни придатності ваших заморожених продуктів. Якщо вони пройшли, киньте предмет.
Вимкніть холодильник. Не турбуйтеся про їжу в холодильнику. Управління з контролю за продуктами й ліками стверджує, що їжа залишатиметься холодною близько чотирьох годин без електрики, якщо ви не відкриєте дверцята холодильника. Ця робота не займе у вас більше години. Просто переконайтеся, що під час роботи люди не входять і не виходять з холодильника.
Змішайте рівні частини оцту та гарячої води в пляшці з пульверизатором. Це ваше рішення, щоб очистити морозильну камеру.
Рясно збризніть морозильну камеру всередині очисником і витріть розчин сухою тканиною з мікрофібри. Можливо, вам доведеться повторити цей крок кілька разів, щоб очистити морозильну камеру.
У разі стійких розливів або залишків їжі занурте стару зубну щітку в гарячу воду. Обережно потріть, доки ділянка не стане чистою, і витріть усі залишки тканиною з мікрофібри.
Коли вам вдалося очистити морозильну камеру, витріть її внутрішню частину насухо чистою тканиною з мікрофібри, переконавшись, що ви не залишили жодної рідини.
Мийте ящики морозильної камери, контейнери та лотки для льоду, дотримуючись інструкцій у розділі нижче.
Знову ввімкніть морозильну камеру та замініть продукти. Якщо лід у вашому холодильнику почав танути, витріть будь-яку рідину з продуктів, перш ніж повертати їх у морозильну камеру.
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