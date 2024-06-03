Существуют советы, которые могут помочь вам быстро и косвенно очистить морозильную камеру.

Очистить морозильную камеру рано или поздно придется каждому ее владельцу. Поэтому, если вы хотите упростить этот процесс, вы можете воспользоваться некоторыми советами:

Как очистить морозильную камеру

Перед очисткой морозильной камеры извлеките из нее все продукты и поместите их в холодильник вместе со льдом. Потратьте это время, чтобы проверить сроки годности замороженных продуктов. Если они прошли, бросьте предмет.

Выключите холодильник. Не беспокойтесь о еде в холодильнике. Управление по контролю за продуктами и лекарствами утверждает, что еда будет оставаться холодной около четырех часов без электричества, если вы не откроете дверцу холодильника. Эта работа не займет у вас больше часа. Просто убедитесь, что во время работы люди не входят и не выходят из холодильника.

Смешайте уровни уксуса и горячей воды в бутылке с пульверизатором. Это ваше решение, чтобы очистить морозильную камеру.

Обильно сбрызните морозильную камеру внутри очистителем и протрите раствор сухой тканью из микрофибры. Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, чтобы очистить морозильную камеру.

В случае устойчивых разливов или остатков пищи окуните старую зубную щетку в горячую воду. Осторожно потрите, пока участок не станет чистым, и протрите все остатки тканью из микрофибры.

Когда вам удалось очистить морозильную камеру, вытрите ее внутреннюю часть досуха чистой тканью из микрофибры, убедившись, что вы не оставили ни одной жидкости.

Мойте ящики морозильной камеры, контейнеры и лотки для льда, следуя инструкциям в разделе ниже.

Снова включите морозильную камеру и замените продукты. Если лед в вашем холодильнике начал таять, протрите любую жидкость из продуктов, прежде чем возвращать их в морозильную камеру.

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