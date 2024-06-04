Ви можете скористатися простими домашніми продуктами, щоб очистити вашу ванну від бруду та нальоту.

Коли ви вирішите очистити ванну від бруду та нальоту, то не забувайте, що найкращими помічниками у цьому процесі можуть стати продукти, які вже є у вас вдома.

Як очистити ванну від бруду та нальоту

Змийте пил і волосся. Використовуйте душ, щоб змити будь-яке сміття на шляху, коли вирішите очистити ванну. Якщо у вас є знімна душова лійка, використовуйте її для розбризкування навколо ванни. В іншому випадку використовуйте чашку або маленьке відро, щоб налити воду. Якщо у вашій ванні багато волосся та сміття, найкраще витерти їх паперовим рушником, перш ніж обполіскувати ванну за допомогою душової насадки. Інакше ви можете випадково забити каналізацію.

Якщо ваш злив засмічується, вам також потрібно буде очистити його на додаток до решти ванни. Використовуйте душ, щоб змити будь-яке сміття на шляху, коли вирішите очистити ванну. Якщо у вас є знімна душова лійка, використовуйте її для розбризкування навколо ванни. В іншому випадку використовуйте чашку або маленьке відро, щоб налити воду.

Спробуйте грейпфрутовий і сольовий скраб. Кислота грейпфрута в поєднанні з абразивністю солі допомагає очистити ванну від бруду. Крім того, завдяки грейпфруту ваша ванна пахне цитрусовими. Розріжте грейпфрут навпіл. Відкриту половину засипати сіллю.

Посипте вологу ванну сіллю.

Протріть ванну грейпфрутом, виділяючи сік під час руху. Можливо, вам доведеться перейти на іншу половину, щоб очистити весь бруд у ванні. Вам навіть може знадобитися більше одного грейпфрута.

Змийте сіль і м’якоть. Створіть скраб для ванни та раковини. Можливо, інгредієнти вже є у вас вдома, особливо якщо вам подобається органічне мило. Змішайте 1 склянку харчової соди з 1/2 склянки кастильського мила та кількома краплями ефірної олії перцевої м’яти або чайного дерева.

Використовуйте суміш на губці, щоб почистити ванну. Особливо добре діє на мильну піну. Змийте його, коли ваша ванна стане чистою. Можливо, інгредієнти вже є у вас вдома, особливо якщо вам подобається органічне мило. Кислота грейпфрута в поєднанні з абразивністю солі допомагає очистити ванну від бруду. Крім того, завдяки грейпфруту ваша ванна пахне цитрусовими.

Зробіть оцетовий спрей. Оцет злегка кислий, тому може допомогти очистити ванну від бактерій та плям. У чисту пляшку з розпилювачем додайте 1 склянку оцту та 1 склянку води. Енергійно струсіть.

Розпиліть його на ванну. Витріть його губкою. Змийте оцет. Оцет злегка кислий, тому може допомогти очистити ванну від бактерій та плям.

Використовуйте пасту з харчової соди. Ця паста добре справляється з плямами іржі, але ви також можете використовувати її як загальний засіб для чищення. Щоб зробити пасту, додайте воду до харчової соди, поки вона не утворить пастоподібну речовину. Потім за допомогою губки нанесіть пасту на ділянки, які ви хочете очистити. Втирайте пасту в поверхню, щоб допомогти видалити плями. Нарешті змийте пасту. Якщо ваша ванна дуже брудна або в плямах, нанесіть пасту на уражені ділянки, а потім збризніть білим оцтом. Залиште харчову соду й оцет на плямі протягом 10-15 хвилин, а потім протріть її губкою. Нарешті, змийте харчову соду та оцет. Це має видалити плями. Ця паста добре справляється з плямами іржі, але ви також можете використовувати її як загальний засіб для чищення. Щоб зробити пасту, додайте воду до харчової соди, поки вона не утворить пастоподібну речовину. Потім за допомогою губки нанесіть пасту на ділянки, які ви хочете очистити. Втирайте пасту в поверхню, щоб допомогти видалити плями. Нарешті змийте пасту.

Спробуйте буру і лимон. Це з’єднання також добре справляється з твердими плямами. Припиліть пляму бурою. Розріжте лимон навпіл і потріть їм пляму. Дайте йому постояти принаймні 15 хвилин. Змийте його. Це з’єднання також добре справляється з твердими плямами.

Практикуйте щоденне прибирання. Якщо ви очищаєте ванну кожного разу, коли приймаєте душ, з часом у вас не буде накопичення. Використовуйте душ, щоб збризнути ванну теплою водою, змиваючи будь-який бруд. Витріть воду рушником або губкою. Якщо ви очищаєте ванну кожного разу, коли приймаєте душ, з часом у вас не буде накопичення.

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