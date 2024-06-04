Вы можете воспользоваться простыми домашними продуктами, чтобы очистить ванну от грязи и налета.

Если вы решите очистить ванну от грязи и налета, то не забывайте, что лучшими помощниками в этом процессе могут стать продукты, которые уже есть у вас дома.

Как очистить ванну от грязи и налета

Смойте пыль и волосы. Используйте душ, чтобы смыть любой мусор на пути, когда решите очистить ванную. Если у вас есть съемная душевая лейка, используйте ее для разбрызгивания вокруг ванны. В противном случае используйте чашку или ведро, чтобы налить воду. Если в вашей ванне много волос и мусора, лучше вытереть их бумажным полотенцем, прежде чем ополаскивать ванну с помощью душевой насадки. Иначе вы можете случайно забить канализацию.

Если ваш ливень засоряется, вам также нужно будет очистить его в дополнение к остальной ванной. Используйте душ, чтобы смыть любой мусор на пути, когда решите очистить ванную. Если у вас есть съемная душевая лейка, используйте ее для разбрызгивания вокруг ванны. В противном случае используйте чашку или ведро, чтобы налить воду.

Попробуйте грейпфрутовый и солевой скраб. Кислота грейпфрута в сочетании с абразивностью соли помогает очистить ванночку от грязи. Кроме того, благодаря грейпфруту ваша ванна пахнет цитрусовыми. Разрежьте грейпфрут пополам. Открытую половину засыпать солью.

Посыпьте влажную ванную солью.

Протрите ванночку грейпфрутом, выделяя сок во время движения. Возможно, вам придется перейти на другую половину, чтобы очистить всю грязь в ванне. Вам даже может понадобиться больше одного грейпфрута.

Смойте соль и мякоть. Создайте скраб для ванной и раковины. Возможно, ингредиенты уже у вас дома, особенно если вам нравится органическое мыло. Смешайте 1 стакан пищевой соды с 1/2 стакана кастильского мыла и несколькими каплями эфирного масла перечной мяты или чайного дерева.

Используйте смесь на губке, чтобы очистить ванночку. Особенно хорошо действует на мыльную пену. Смойте его, когда ваша ванная станет чистой. Возможно, ингредиенты уже у вас дома, особенно если вам нравится органическое мыло. Кислота грейпфрута в сочетании с абразивностью соли помогает очистить ванночку от грязи. Кроме того, благодаря грейпфруту ваша ванна пахнет цитрусовыми.

Сделайте уксусный спрей. Уксус слегка кислый, поэтому может помочь очистить ванночку от бактерий и пятен. В чистую бутылку с распылителем добавьте 1 стакан уксуса и 1 стакан воды. Энергично встряхните.

Распылите его на ванную. Вытрите его губкой. Смойте уксус. Уксус слегка кислый, поэтому может помочь очистить ванночку от бактерий и пятен.

Используйте пасту из пищевой соды. Эта паста хорошо справляется с пятнами ржавчины, но вы также можете использовать ее как общее чистящее средство. Чтобы сделать пасту, добавьте воду в пищевую соду, пока она не образует пастообразное вещество. Затем с помощью губки нанесите пасту на участки, которые вы хотите очистить. Втирайте пасту в поверхность, чтобы помочь удалить пятна. Наконец-то смойте пасту. Если ваша ванна очень грязная или пятна, нанесите пасту на пораженные участки, а затем сбрызните белым уксусом. Оставьте пищевую соду и уксус на пятне в течение 10-15 минут, затем протрите ее губкой. Наконец смойте пищевую соду и уксус. Это должно удалить пятна. Эта паста хорошо справляется с пятнами ржавчины, но вы также можете использовать ее как общее чистящее средство. Чтобы сделать пасту, добавьте воду в пищевую соду, пока она не образует пастообразное вещество. Затем с помощью губки нанесите пасту на участки, которые вы хотите очистить. Втирайте пасту в поверхность, чтобы помочь удалить пятна. Наконец-то смойте пасту.

Попробуйте бурю и лимон. Это соединение также хорошо справляется с жесткими пятнами. Припылите пятно бурой. Разрежьте лимон пополам и потрите им пятно. Дайте ему постоять как минимум 15 минут. Смойте его. Это соединение также хорошо справляется с жесткими пятнами.

Упражняйте ежедневную уборку. Если вы очищаете ванную всякий раз, когда принимаете душ, со временем у вас не будет накопления. Используйте душ, чтобы сбрызнуть ванную теплой водой, смывая любую грязь. Вытрите воду полотенцем или губкой. Если вы очищаете ванную всякий раз, когда принимаете душ, со временем у вас не будет накопления.

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