Кожній господині рано чи пізно доведеться почистити матрац, щоб зробити свій сон та перебування на ліжку знову комфортним та безтурботним. Ось, що знадобиться вам для цього процесу:

Як почистити матрац

Якщо на вашому матраці немає плям, його слід швидко почистити. Просто виконайте ці шість кроків:

Спочатку перевірте інструкції або етикетку щодо догляду для вашого конкретного матраца. Роздягніть ліжко та перевірте, чи немає на матраці нових плям. Якщо ви знайдете такі, прокрутіть униз, щоб отримати поради щодо того, як з ними боротися Акуратно пропилососьте поверхню матраца. Для цього вам слід використовувати насадку для оббивки вашого пилососа, переконавшись, що насадка чиста, перш ніж почати. Переглянувши матрац, поверніться назад і зосередьтеся на будь-яких закутках і щілинах на поверхні, щоб переконатися, що ви зібрали до останнього шматочки пилу та мертвої шкіри. Добре пропилососити під ліжком, щоб одночасно видалити пил, особливо якщо ви страждаєте на алергію Поверніть матрац з ніг до голови, якщо він односторонній. Якщо він двосторонній, переверніть його та пропилососіть обидві сторони матраца Провітрюйте матрац на кілька годин, щоб тканина дихала. Якщо вам не потрібно позбутися неприємного запаху (див. п’ятий крок), досить відкрити вікно спальні, щоб свіже повітря циркулювало по кімнаті та проходило крізь тканину вашого матраца. Перестелити ліжко. Ми рекомендуємо використовувати наматрацник під простирадлом, щоб захистити матрац від пилу та поту, оскільки це означає, що вам не доведеться так часто думати про те, як почистити матрац.

Як почистити матрац матрац з піни з пам'яттю

Завжди перевіряйте інструкції виробника, перш ніж намагатися почистити матрац з піни з ефектом пам’яті. Вони часто постачаються зі знімним чохлом для матраца, який можна прати в пральній машині, але не завжди. Знімна кришка може значно полегшити очищення, але слід пам’ятати про кілька речей.

Завжди перевіряйте інструкції виробника та деталі гарантії на ваш матрац перед чищенням. Деякі матраци мають знімні чохли, але виробник насправді радить не знімати чохол і прати їх, тоді як інші дозволяють це, але кажуть, що слід уникати очищення піни після зняття чохла.

Якщо ви кладете чохол у пральну машину, уважно дотримуйтесь інструкцій щодо прання, щоб випадково не скасувати гарантію або не зменшити чохол настільки, що він не встане на матрац.

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