Каждой хозяйке рано или поздно придется почистить матрас, чтобы сделать свой сон и пребывание на кровати снова комфортным и беззаботным. Вот что понадобится вам для этого процесса:
Как почистить матрас
Если на матрасе нет пятен, его следует быстро почистить. Просто выполните эти шесть шагов:
- Сначала проверьте инструкции или этикетку по уходу для вашего конкретного матраса.
- Разденьте кровать и проверьте, нет ли на матрасе новых пятен. Если вы найдете такие, прокрутите вниз, чтобы получить советы по тому, как с ними бороться
- Аккуратно пропыленосую поверхность матраса. Для этого вам следует использовать насадку для обивки пылесоса, убедившись, что насадка чиста, прежде чем начать. Просмотрев матрас, вернитесь назад и сосредоточьтесь на любых углах и щелях на поверхности, чтобы убедиться, что вы собрали до последнего кусочка пыли и мертвой кожи. Хорошо пропылесосить под кроватью, чтобы одновременно удалить пыль, особенно если вы страдаете аллергией.
- Поверните матрас с ног до головы, если он односторонний. Если он двусторонний, переверните его и пропылесосите обе стороны матраса.
- Проветривайте матрас на несколько часов, чтобы ткань дышала. Если вам не нужно избавиться от неприятного запаха (см. пятый шаг), достаточно открыть окно спальни, чтобы свежий воздух циркулировал по комнате и проходил сквозь ткань вашего матраса.
- Перестелить кровать. Мы рекомендуем использовать наматрасник под простыней, чтобы защитить матрас от пыли и пота, поскольку это означает, что вам не придется так часто думать о том, как почистить матрас.
Как почистить матрас матрас из пены с памятью
Всегда проверяйте инструкции изготовителя, прежде чем пытаться почистить матрас из пены с эффектом памяти. Они часто снабжаются съемным чехлом для матраса, который можно стирать в стиральной машине, но не всегда. Съемная крышка может значительно облегчить очистку, но следует помнить о нескольких вещах.
Всегда проверяйте инструкции производителя и детали гарантии на ваш матрас перед чисткой. Некоторые матрасы имеют съемные чехлы, но производитель действительно советует не снимать чехол и стирать их, тогда как другие позволяют это, но говорят, что следует избегать очистки пены после снятия чехла.
Если вы кладете чехол в стиральную машину, внимательно следуйте инструкциям по стирке, чтобы случайно не отменить гарантию или не снизить чехол настолько, что он не встанет на матрас.
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