Каждой хозяйке рано или поздно придется почистить матрас, чтобы сделать свой сон и пребывание на кровати снова комфортным и беззаботным. Вот что понадобится вам для этого процесса:

Как почистить матрас

Если на матрасе нет пятен, его следует быстро почистить. Просто выполните эти шесть шагов:

Сначала проверьте инструкции или этикетку по уходу для вашего конкретного матраса. Разденьте кровать и проверьте, нет ли на матрасе новых пятен. Если вы найдете такие, прокрутите вниз, чтобы получить советы по тому, как с ними бороться Аккуратно пропыленосую поверхность матраса. Для этого вам следует использовать насадку для обивки пылесоса, убедившись, что насадка чиста, прежде чем начать. Просмотрев матрас, вернитесь назад и сосредоточьтесь на любых углах и щелях на поверхности, чтобы убедиться, что вы собрали до последнего кусочка пыли и мертвой кожи. Хорошо пропылесосить под кроватью, чтобы одновременно удалить пыль, особенно если вы страдаете аллергией. Поверните матрас с ног до головы, если он односторонний. Если он двусторонний, переверните его и пропылесосите обе стороны матраса. Проветривайте матрас на несколько часов, чтобы ткань дышала. Если вам не нужно избавиться от неприятного запаха (см. пятый шаг), достаточно открыть окно спальни, чтобы свежий воздух циркулировал по комнате и проходил сквозь ткань вашего матраса. Перестелить кровать. Мы рекомендуем использовать наматрасник под простыней, чтобы защитить матрас от пыли и пота, поскольку это означает, что вам не придется так часто думать о том, как почистить матрас.

Как почистить матрас матрас из пены с памятью

Всегда проверяйте инструкции изготовителя, прежде чем пытаться почистить матрас из пены с эффектом памяти. Они часто снабжаются съемным чехлом для матраса, который можно стирать в стиральной машине, но не всегда. Съемная крышка может значительно облегчить очистку, но следует помнить о нескольких вещах.

Всегда проверяйте инструкции производителя и детали гарантии на ваш матрас перед чисткой. Некоторые матрасы имеют съемные чехлы, но производитель действительно советует не снимать чехол и стирать их, тогда как другие позволяют это, но говорят, что следует избегать очистки пены после снятия чехла.

Если вы кладете чехол в стиральную машину, внимательно следуйте инструкциям по стирке, чтобы случайно не отменить гарантию или не снизить чехол настолько, что он не встанет на матрас.

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