Існує кілька кроків, які можуть допомогти вам очистити ваш холодильник від бруду та запаху.

Щоб гарно очистити холодильник, потрібно докласти трохи зусиль, але ви побачите, що воно того вартує. Почитайте про цей процес детальніше, щоб зробити все справді правильно.

Від’єднайте холодильник від мережі, щоб він не працював, поки ви прибираєте.

Ви можете зробити це, підключивши холодильник до подовжувача живлення, що дозволяє вимкнути всі прилади одночасно одним натисканням кнопки (це також корисно під час чищення морозильника).

Повністю спорожніть холодильник і морозильну камеру.

Перше, що вам потрібно зробити перш, ніж очистити холодильник, це повністю спорожнити його і морозильну камеру, видаливши всі полиці, ящики та знімні частини.

Викидайте зіпсовані та прострочені продукти

Спокусливо тримати ту наполовину заповнену банку майонезу з минулого місяця, тому що у вас немає часу робити покупки, але якщо він смішно пахне або має неприємний колір, швидше за все, він уже в минулому.

Якщо ви не впевнені, що ваша їжа все ще хороша, зверніться до дати «Придатний до» або «Гідний до» на упаковці (або обидві). Це загальні вказівки для магазинів, які слід використовувати під час продажу продуктів гуртом, щоб вони не зіпсувалися, перш ніж хтось їх купить, але вони не завжди є точними показниками того, коли закінчується термін придатності.

Якщо він виглядає або пахне дивно, викиньте його!

Витріть крихти та розлиті води вологим рушником.

Не використовуйте паперові рушники, дезінфікуючі серветки або губки; вони просто залишать ворсинки по всьому холодильнику. Замість цього візьміть собі чисту посудну ганчірку або стару футболку, яку ви не бажаєте зіпсувати, і витріть безлад. Використовуйте м’яке мило, щоб зробити це, якщо речі особливо брудні (ви можете використовувати антибактеріальне мило, якщо хочете), але намагайтеся, щоб вода не потрапляла всередину холодильника, оскільки це може спричинити появу цвілі в дорозі, якщо її не перевірити занадто довго.

Протріть холодильник розчином харчової соди, щоб повністю усунути запахи.

Наступний крок, щоб очистити холодильник — протріть його розчином харчової соди. Щоб зробити розчин, змішайте 1 столову ложку харчової соди з 1 склянкою води в мисці та додайте кілька крапель лимонного соку. Потім змочіть ганчірку та протріть цією сумішшю будь-які плями всередині холодильника.

Продезінфікуйте свій холодильник розчином відбілювача та води, щоб уникнути стійких запахів.

Якщо після протирання холодильника розчином харчової соди неприємні запахи все ще залишаються, спробуйте розчин відбілювача та води.

Змішайте 1/4 склянки відбілювача з 1/2 склянки води в пульверизаторі та розпиліть на стінки, полиці та ящики холодильника.

Залиште його провітрюватися протягом 30 хвилин, перш ніж знову промити його простою водою.

Потріть змійовики конденсатора під холодильником, якщо відчувається запах гару.

Не використовуйте металеві скребки чи щітки, щоб очистити холодильник, оскільки вони можуть подряпати дрібні шматочки металу, які потім можуть потрапити в систему охолодження та спричинити пошкодження; спробуйте замість цього використати стару зубну щітку, якщо є стійкі накопичення бруду, які неможливо видалити інакше!

Провітрюйте холодильник протягом 30 хвилин.

Наступним кроком буде провітрити холодильник. Для цього тримайте дверцята відкритими протягом 30 хвилин і дайте запаху вивітритися. Ви також можете відкрити вікна та використовувати вентилятор, щоб збільшити вентиляцію.

Спробуйте газети або кавову гущу, щоб замаскувати неприємні запахи.

За даними Американського хімічного товариства, найкращий спосіб замаскувати неприємні запахи у вашому холодильнику — це використовувати кавову гущу або газети. Ми рекомендуємо вам покласти кілька аркушів газети на неприємний запах і залишити їх там на кілька днів. Потім ви можете викинути газету і замінити її новими аркушами.

Крім того, ви також можете спробувати помістити кавову гущу у відкриту миску на дно холодильника, щоб замаскувати будь-які неприємні запахи.

Хитрість полягає в тому, щоб регулярно міняти ці речі — як тільки вони починають пахнути старою кавою чи газетним папером, вони більше не виконують своєї роботи!

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