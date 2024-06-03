Существует несколько шагов, которые могут помочь вам очистить холодильник от грязи и запаха.

Чтобы хорошо очистить холодильник, нужно приложить немного усилий, но вы увидите, что оно того стоит. Почитайте об этом процессе более подробно, чтобы сделать все действительно правильно.

Отсоедините холодильник от сети, чтобы он не работал, пока вы убираете.

Вы можете это сделать, подключив холодильник к удлинителю питания, что позволяет отключить все приборы одновременно одним нажатием кнопки (это также полезно при чистке морозильника).

Полностью опорожните холодильник и морозильную камеру.

Первое, что вам нужно сделать, прежде чем очистить холодильник, это полностью опорожнить его и морозильную камеру, удалив все полки, ящики и съемные части.

Выбрасывайте испорченные и просроченные продукты

Соблазнительно держать ту наполовину заполненную банку майонеза из прошлого месяца, потому что у вас нет времени совершать покупки, но если он смешно пахнет или имеет неприятный цвет, скорее всего, он уже в прошлом.

Если вы не уверены, что ваша еда все еще хороша, обратитесь к дате «Пригодный» или «Достойный» на упаковке (или обе). Это общие указания для магазинов, которые следует использовать при продаже продуктов оптом, чтобы они не испортились, прежде чем кто-то их купит, но они не всегда являются точными показателями того, когда истекает срок годности.

Если он выглядит или пахнет странно, выбросьте его!

Вытрите крошки и разлитые воды влажным полотенцем.

Не используйте бумажные полотенца, дезинфицирующие салфетки или губки; они просто оставят ворсинки по всему холодильнику. Вместо этого возьмите чистую посудную тряпку или старую футболку, которую вы не хотите испортить, и вытрите беспорядок. Используйте мягкое мыло, чтобы сделать это, если вещи особенно грязные (вы можете использовать антибактериальное мыло, если хотите), но старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь холодильника, поскольку это может повлечь за собой появление плесени в пути, если ее не проверить слишком долго .

Протрите холодильник раствором пищевой соды, чтобы полностью устранить запахи.

Следующий шаг, чтобы очистить холодильник – протрите его раствором пищевой соды. Чтобы растворить, смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с 1 стаканом воды в миске и добавьте несколько капель лимонного сока. Затем смочите тряпку и протрите этой смесью любые пятна внутри холодильника.

Продезинфицируйте свой холодильник раствором отбеливателя и воды во избежание стойких запахов.

Если после протирки холодильника раствором пищевой соды все еще остаются неприятными запахами, попробуйте раствор отбеливателя и воды.

Смешайте 1/4 стакана отбеливателя с 1/2 стакана воды в пульверизаторе и распылите на стенки, полки и ящики холодильника.

Оставьте его проветриваться в течение 30 минут, прежде чем снова промыть простой водой.

Потрите змеевики конденсатора под холодильником, если чувствуется запах гари.

Не используйте металлические скребки или щетки, чтобы очистить холодильник, поскольку они могут поцарапать мелкие кусочки металла, которые затем могут попасть в систему охлаждения и привести к повреждению; попробуйте вместо этого использовать старую зубную щетку, если есть стойкие накопления грязи, которые невозможно удалить иначе!

Проветривайте холодильник в течение 30 минут.

Следующим шагом будет проветрить холодильник. Для этого держите дверцу открытой в течение 30 минут и дайте запаху выветриться. Вы также можете открыть окна и использовать вентилятор для увеличения вентиляции.

Попробуйте газеты или кофейную гущу, чтобы замаскировать неприятные запахи.

По данным Американского химического общества, лучший способ замаскировать неприятные запахи в вашем холодильнике – использовать кофейную гущу или газеты. Мы рекомендуем положить несколько листов газеты на неприятный запах и оставить их там на несколько дней. Затем вы можете выбросить газету и заменить ее новыми листами.

Кроме того, вы также можете попробовать поместить кофейную гущу в открытую миску на дно холодильника, чтобы замаскировать любые неприятные запахи.

Хитрость состоит в том, чтобы регулярно менять эти вещи – как только они начинают пахнуть старым кофе или газетной бумагой, они больше не выполняют свою работу!

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