Існують дієві методи, які можуть допомогти вам очистити пригоріле деко, щоб знову насолоджуватися його блиском.

Очистити пригоріле деко - це завдання не з легких, але хороші господині стовідсотково можуть впоратися з ним. Ось як це зробити:

Як очистити пригоріле деко

1. Посипте деко щедрою кількістю харчової соди.

2. Засипте харчову соду в перекис водню.

3. Зверху посипте ще один шар харчової соди.

4. Залиште деко на дві години (чим довше сковорода замочується, тим більше залишків запеченого вийде).

5. Одягніть рукавички для миття посуду, щоб очистити пригоріле деко безпечно для ваших рук. Протріть деко губкою, щоб побачити чисту сковороду, яка виглядає так само добре, як нова, не потребує сильного чищення.

6. Якщо плями залишилися, ви можете очистити пригоріле деко ще раз. З чистим деком ви будете готові приготувати вечерю зі смаженою куркою та картоплею або пару десятків шоколадного печива.

Використовуйте суміш харчової соди та перекису для очищення шпателів та інших кухонних інструментів, а також спробуйте формулу на змішувачах або дверних ручках, які також потребують гарного полірування. Харчовою содою можна очистити безліч предметів побуту. Цей універсальний інгредієнт можна використовувати для чищення брудних дверцят духовки, підтримки свіжого запаху вуличних подушок, освітлення білизни, освіження килимів тощо.

Якщо вам дуже хочеться очистити пригоріле деко, але немає перекису водню, спробуйте харчову соду та оцет. Результати можуть бути не такими дивовижними, як комбінація харчової соди та перекису, але це потужний очищувач. Змішайте рівні частини кожного, щоб зробити пасту, протріть сковороду губкою та промийте.

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