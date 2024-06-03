Существуют действенные методы, которые могут помочь вам очистить пригорелый противень, чтобы снова наслаждаться его блеском.

Очистить пригорелый противень – это задача не из легких, но хорошие хозяйки полностью могут справиться с ним. Вот как это сделать:

Как очистить пригорелый противень

1. Посыпьте противень щедрым количеством пищевой соды.

2. Засыпьте пищевую соду в перекись водорода.

3. Сверху посыпьте еще один слой пищевой соды.

4. Оставьте противень на два часа (чем дольше сковорода замачивается, тем больше остатков запеченного получится).

5. Наденьте перчатки для мытья посуды, чтобы очистить пригорелый противень безопасно для ваших рук. Протрите противень губкой, чтобы увидеть чистую сковороду, которая выглядит так же хорошо, как новая, не требующая сильной чистки.

6. Если пятна остались, вы можете очистить сгоревший противень еще раз. С чистым противнем вы будете готовы приготовить ужин с жареной курицей и картофелем или пару десятков шоколадного печенья.

Используйте смесь пищевой соды и перекиси для очистки шпателей и других кухонных инструментов, а также попробуйте формулу на смесителях или дверных ручках, также требующих хорошей полировки. Пищевой содой можно очистить множество предметов обихода. Этот универсальный ингредиент можно использовать для чистки грязной дверцы духовки, поддержания свежего запаха уличных подушек, освещения белья, освежения ковров и т.д.

Если вам очень хочется очистить пригоревший противень, но нет перекиси водорода, попробуйте пищевую соду и уксус. Результаты могут быть не такими удивительными как комбинация пищевой соды и перекиси, но это мощный очиститель. Смешайте равные части каждого, чтобы сделать пасту, протрите сковороду губкой и промойте.

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