Очистити підгорілу сковороду - це це іноді доволі важке завдання, але його цілком можна виконати. Ось як це зробити правильно:

Як очистити підгорілу сковороду миючим засобом для посудомийної машини

Зрозуміло, що миючий засіб для посудомийної машини є ефективним рішенням, щоб очистити підгорілу сковороду. Зрештою, це те, що ви використовуєте для миття сковорідок. Ми просто збираємося використати це по-іншому.

1. Почніть з додавання в каструлю однієї таблетки для посудомийної машини, 1 столової ложки порошкоподібного засобу для миття посуду або 1 чайної ложки рідкого мильного засобу.

2. Наповніть каструлю кількома дюймами гарячої води з крана; дайте йому настоятися принаймні 30 хвилин.

3. Використовуйте пластикову лопатку або дерев’яну ложку, щоб обережно поскрібати дно каструлі, перевіряючи, чи легко обвуглені шматочки їжі піднімаються з поверхні. Якщо так, вилийте мильну воду та видаліть залишки. Якщо ні, підвищте рівень, кип’ятивши суміш води та миючого засобу на плиті приблизно 10 хвилин.

4. Зніміть каструлю з вогню та дайте їй просочитися, поки вона охолоне, потім вилийте рідину та почистіть залишки мотлоху. (Важливо зауважити, що тип миючого засобу, який ви використовуєте, може вплинути на ефективність цього методу.)

Як очистити підгорілу сковороду скрабом з алюмінієвою фольгою

Засіб з алюмінієвої фольги, щоб очистити підгорілу сковороду, ефективний і недорогий, але вимагає трохи більше мастила, ніж інші методи. Також є важлива застереження: не використовуйте цей метод на сковорідках з антипригарним покриттям, оскільки це подряпає покриття.

1. Почніть із додавання достатньої кількості теплої води в каструлю, щоб покрити обвуглену ділянку. (Корисно також додати чайну ложку мильного засобу для посуду та дати йому настоятися принаймні 30 хвилин.)

2. Зімніть невеликий аркуш алюмінієвої фольги в кульку.

3. Використовуйте кульку з абразивної фольги, щоб почистити горщик, доки не буде видалено стійкі пригорілі залишки їжі.

4. Закінчивши, викиньте імпровізований металевий скруббер у відро для переробки.

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