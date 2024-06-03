Очистить подгоревшую сковороду - это иногда довольно трудная задача, но ее вполне можно выполнить. Вот как это сделать правильно:

Как очистить подгоревшую сковороду моющим средством для посудомоечной машины.

Разумеется, моющее средство для посудомоечной машины является эффективным решением, чтобы очистить подгоревшую сковороду. В конце концов это то, что вы используете для мытья сковородок. Мы просто собираемся использовать это по-другому.

1. Начните с добавления в кастрюлю одной таблетки для посудомоечной машины, 1 столовой ложки порошкообразного моющего средства или 1 чайной ложки жидкого мыльного средства.

2. Наполните кастрюлю несколькими дюймами горячей воды из крана; дайте ему настояться как минимум 30 минут.

3. Используйте пластиковую лопатку или деревянную ложку, чтобы осторожно поскребать дно кастрюли, проверяя, легко ли обугленные кусочки пищи поднимаются с поверхности. Если да, вылейте мыльную воду и удалите остатки. Если нет, увеличьте уровень, кипятив смесь воды и моющего средства на плите примерно 10 минут.

4. Снимите кастрюлю с огня и дайте ей пропитаться, пока она остынет, затем вылейте жидкость и очистите остатки хлама. (Важно заметить, что используемый тип моющего средства может повлиять на эффективность этого метода.)

Как очистить подгоревшую сковороду скрабом с алюминиевой фольгой.

Средство из алюминиевой фольги, чтобы очистить подгоревшую сковороду, эффективно и недорого, но требует немного больше смазки, чем другие методы. Также есть важная оговорка: не используйте этот метод на сковородках с антипригарным покрытием, поскольку это поцарапает покрытие.

1. Начните с добавления достаточного количества теплой воды в кастрюлю, чтобы покрыть обугленный участок. (Полезно также добавить чайную ложку мыльного средства для посуды и дать ему настояться не менее 30 минут.)

2. Снимите небольшой лист алюминиевой фольги в шарик.

3. Используйте шарик из абразивной фольги, чтобы очистить горшок, пока не будут удалены стойкие пригоревшие остатки пищи.

4. Закончив, выбросьте импровизированный металлический скруббер в ведро для переработки.

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