Кожен знак має спільні риси, про які жоден астролог ніколи не згадує – більше того, вони часто говорять протилежне.

Секрети вашого знаку зодіаку , які вам не розповість жоден астролог.

Книга Лінди Гудман «Сонячні знаки» (біблію для багатьох астрологів) розкриває потаємні таємниці всіх знаків зодіаку.

Овен

з 21 березня по 20 квітня

Секрет знаків Овна: вони одержимі тим, що ви насправді про них думаєте

Люди Овна в глибині душі дуже невпевнені в собі, але вони стурбовані тим, що вони вам не подобаються, не залучаються до вас, не оцінюєте їхні навички, не поважаєте їх статус і, як правило, не розумієте які вони чудові.

Телець

з 21 квітня до 21 травня

Секрет знаків Тельця: їхня впертість насправді є розумом

Всі знають, що Бики по зодіаку вперті, але я не думаю, що це впертість. Я думаю, що вони дуже розумні (я завжди звертаюся до Тельця, коли хочу отримати тверду думку про щось), але їм потрібно дуже багато часу, щоб ухвалити рішення, оскільки вони всі обмірковують.

Вони радяться на олімпійському рівні. Але кінцевий результат золотий і саме тому вони не так легко змінюють свою думку.

Близнюки

з 22 травня до 21 червня

Секрет знаків Близнюків: вони настільки лояльні, наскільки можуть.

Чи не непостійні, не двуличні, не кокетливі шахраї. Насправді дуже лояльний. Друг, партнер, член сім'ї або колега-Близнюки автоматично прикривають вас протягом усього дня.

Вони люто боротимуться за тих, кого люблять. І ви можете насолоджуватися цією відданістю вічно, доки не розсердите їх. Якщо ви завдасте удару в спину Близнюкам, то з вами розбереться «інший близнюк»… який не такий добрий і милий.

Рак

з 22 червня до 23 липня

Секрет знаків Раку: у душі вони дурні клоуни

Люди малюють Раків як емоційних, примхливих, пристрасних, палких, ревнивих і т. д., якщо чесно, трохи страшно. Тим не менш, ті, кого я зазвичай зустрічаю, насправді дуже кумедні люди, які не люблять нічого, окрім сміятися і смішити інших. Їхній гумор на висоті.

Вони особливо процвітають у створенні вражень, оскільки вони такі проникливі спостерігачі за людьми, і завдяки своїй величезній і глибокій інтуїції вони завжди знаходять точку спостереження!

Лев

з 24 липня по 23 серпня

Секрет знаків Лева: вони насправді дуже тихі

Чи може хтось показати мені дорогу до всіх цих царських, великих і гучних Левів? Всі люди-Леви, яких я знаю, — тихі, скромні та сором'язливі люди. Існує відтінок впевненості та гордості, але не більше, ніж будь-яка інша ознака.

Однак в одному я згоден з народом Лева: у них у всіх чудове волосся.

Діва

з 24 серпня по 23 вересня

Секрет знаків Діви: вони використовують допомогу, щоб контролювати

Діви знають краще – перевірте. Діви розумні – перевірте. Діви корисні – перевірте. Найкраще, щоб Діви зробили це за вас, з цих причин – мммм. Чи не перевіряйте!

Я думаю, що допомога Дів у глибині душі полягає в контролі, у тому, щоб тримати вас на своєму місці і завжди знати, що відбувається (бо вони це роблять). Віддайте занадто багато контролю, і ви потрапите в пастку цієї динаміки (який вони потай зрештою обурюються). Не дозволяйте їм узяти гору!

Терези

з 24 вересня по 23 жовтня

Секрет знаків Терезів: вони найбільш упереджені знаки

Терези зображуються як зодіакальні аналітичні, об'єктивні мислителі, одержимі справедливістю і чесністю, які завжди шукають збалансований результат. Хммм – не в моєму зошиті.

Терези мають величезну сліпу пляму, коли справа доходить до ситуацій, в яких вони безпосередньо беруть участь. Вони сильно переважують кістки на свою користь, не можуть бачити власні переваги і грають жорстко (коли це не так). І це не вчинок, вони буквально не можуть бачити об'єктивну істину, коли в ній беруть участь.

Скорпіон

з 24 жовтня до 22 листопада

Секрет знаків Скорпіона: вони досить невимушені

Я відчуваю, що мені потрібно більше доказів, оскільки я не знаю багатьох Скорпіонів, але що я помітив серед небагатьох, кого я знаю, так це те, що вони зазвичай дуже невимушені і спокійні.

Стрілець

з 23 листопада по 21 грудня

Секрет символів Стрільця: вони зазвичай наполегливі.

Телець має схожу рису, але йому потрібні місяці роздумів, щоб створити, відточити і уточнити свою думку, тоді як Стрілець просто бачить це і говорить це. І це круто.

Козеріг

з 22 грудня по 21 січня

Секрет знаків Козерога: вони найкращі коміки зодіаку

Я люблю Кепса. І я розумію, що вони працелюбні та матеріалістичні люди, але, головний секретний факт, вони також дуже, дуже кумедні люди. У Кепс дуже сухий погляд на світ.

Кепки проникливі та мирські, на них немає мух, і якщо вам подобається дуже похмурий і різкий гумор, тоді розташуйтеся до Козерога і змусіть його довіряти вам (складно), щоб він відкрився та показав вам свого внутрішнього коміка.

Водолій

з 22 січня по 19 лютого

Секретна риса символів Водолія: вони дуже конкурентоспроможні.

У той час як Водолії зображуються дуже холоднокровними, дуже гуманними і прогресивними, які завжди думають про великі думки, всі водоноси, яких я зустрічав, були дуже спортивними людьми, які любили активний відпочинок і надзвичайно конкурентоспроможними. До Т.

Це не означає, що вони не є чимось іншим, але про гостру конкуренцію ніколи не згадується. І я бачу це щоразу.

Риби

з 20 лютого до 20 березня

Секретна риса, яка поєднує знаки Риб: вони злі, якщо тільки ви не перебуваєте в їхньому кліку.

Риби, мабуть, найприємніший знак зодіаку. Однак насправді досить холодні люди! Це правда! Якщо тільки ви не входите до їхнього внутрішнього «внутрішнього кола» (а «внутрішніх» існує більше одного).

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