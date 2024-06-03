Секреты вашего знака зодиака, которые вам не расскажет ни один астролог.
Книга Линды Гудман «Солнечные знаки» (библию для многих астрологов), раскрывает сокровенные тайны всех знаков зодиака.
Овен
с 21 марта по 20 апреля
Секрет знаков Овна: они одержимы тем, что вы на самом деле о них думаете
Люди Овна в глубине души очень неуверенны в себе, но они обеспокоены тем, что они вам не нравятся, не привлекаются к вам, не оцениваете их навыки, не уважаете их статус и, как правило, не «понимаете» какие они замечательные.
Телец
с 21 апреля по 21 мая
Секрет знаков Тельца: их упрямство на самом деле является умом
Все знают, что Быки по зодиаку упрямы, но я не думаю, что это упрямство . Я думаю, что они очень умны (я всегда обращаюсь к Тельцу, когда хочу получить твердое мнение о чем-то), но им требуется очень много времени, чтобы принять решение, поскольку они все обдумывают .
Они совещаются на олимпийском уровне. Но конечный результат золотой, и именно поэтому они не так легко меняют свое мнение.
Близнецы
с 22 мая по 21 июня
Секрет знаков Близнецов: они настолько лояльны, насколько и могут.
Не непостоянные, не двуличные, не кокетливые мошенники. На самом деле очень очень лояльный. Друг, партнер, член семьи или коллега-Близнецы автоматически прикрывают вас в течение всего дня.
Они будут яростно сражаться за тех, кого любят. И вы можете наслаждаться этой преданностью вечно, пока не рассердите их. Если вы нанесете удар в спину Близнецам, то с вами разберется «другой близнец»… который не такой добрый и милый.
Рак
с 22 июня по 23 июля
Секрет знаков Рака: в душе они глупые клоуны
Люди рисуют Раков как эмоциональных, капризных, страстных, пылких, ревнивых и т. д., если честно, немного пугающе. Тем не менее, те, кого я обычно встречаю, на самом деле очень забавные люди, которые не любят ничего, кроме как смеяться и смешить других. Их юмор на высоте.
Они особенно преуспевают в создании впечатлений, поскольку они такие проницательные наблюдатели за людьми, и благодаря своей огромной и глубокой интуиции они всегда находят точку наблюдения!
Лев
с 24 июля по 23 августа
Секрет знаков Льва: они на самом деле очень тихие
Может ли кто-нибудь показать мне дорогу ко всем этим царственным, большим и громким Львам? Все люди-Львы, которых я знаю, — тихие, скромные и застенчивые люди. Существует оттенок уверенности и гордости, но не больше, чем любой другой признак.
Однако в одном я согласен с народом Льва: у них у всех великолепные волосы.
Дева
с 24 августа по 23 сентября
Секрет знаков Девы: они используют помощь, чтобы контролировать
Девы знают лучше — проверьте. Девы умны – проверьте. Девы полезны – проверьте. Лучше всего, чтобы Девы сделали это за вас, по этим причинам – мммм. Не проверяйте!
Я думаю, что помощь Дев в глубине души заключается в контроле, в том, чтобы держать вас на своем месте и всегда знать, что происходит (потому что они это делают). Отдайте слишком много контроля, и вы попадете в ловушку этой динамики (которой они втайне в конечном итоге возмущаются). Не позволяйте им взять верх!
Весы
с 24 сентября по 23 октября
Секрет знаков Весов: они самые предвзятые знаки
Весы изображаются как зодиакальные аналитические, объективные мыслители, одержимые справедливостью и честностью, всегда ищущие сбалансированный результат. Хммм – не в моей тетрадке.
У Весов есть огромное слепое пятно, когда дело доходит до ситуаций, в которых они непосредственно участвуют. Они сильно перевешивают кости в свою пользу, не могут видеть свои собственные преимущества и играют жестко (когда это не так). И это не поступок, они буквально не могут видеть объективной истины, когда в нем участвуют.
Скорпион
с 24 октября по 22 ноября
Секрет знаков Скорпиона: они довольно непринужденные
Я чувствую, что мне нужно больше доказательств, поскольку я не знаю многих Скорпионов, но что я заметил, среди немногих, кого я знаю, так это то, что они обычно очень непринужденные и спокойные.
Стрелец
с 23 ноября по 21 декабря
Секрет знаков Стрельца: они обычно настойчивы.
У Тельца есть похожая черта, но ему требуются месяцы размышлений, чтобы создать, отточить и уточнить свое мнение, тогда как Стрелец просто видит это и говорит это. И это круто.
Козерог
с 22 декабря по 21 января
Секрет знаков Козерога: они лучшие комики зодиака
Я люблю Кэпса. И я понимаю, что они трудолюбивые и материалистичные люди, но, главный секретный факт, они также очень, очень забавные люди. У Кэпса очень сухой взгляд на мир.
Кепки проницательны и мирские, на них нет мух, и если вам нравится очень мрачный и резкий юмор, тогда расположитесь к Козерогу и заставьте его доверять вам (сложно), чтобы он открылся и показал вам своего внутреннего комика.
Водолей
с 22 января по 19 февраля
Секретная черта знаков Водолея: они очень конкурентоспособны.
В то время как Водолеи изображаются очень хладнокровными, очень гуманными и прогрессивными, всегда думающими о больших мыслях, все водоносы, которых я встречал, были очень спортивными, любящими активный отдых людьми и чрезвычайно конкурентоспособными. К Т.
Это не значит, что они не являются чем-то другим, но об острой конкуренции никогда не упоминается. И я вижу это каждый чертов раз.
Рыбы
с 20 февраля по 20 марта
Секретная черта, которая объединяет знаки Рыб: они злые, если только вы не состоите в их клике.
Рыбы, по-видимому, самый приятный знак зодиака. Однако, на самом деле довольно холодные люди! Это правда! Если только вы не входите в их внутренний «внутренний круг» (а «внутренних» существует более одного).
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