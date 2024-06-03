У каждого знака есть общие черты, о которых ни один астролог никогда не упоминает – более того, они часто говорят обратное.

Секреты вашего знака зодиака, которые вам не расскажет ни один астролог.

Книга Линды Гудман «Солнечные знаки» (библию для многих астрологов), раскрывает сокровенные тайны всех знаков зодиака.

Овен

с 21 марта по 20 апреля

Секрет знаков Овна: они одержимы тем, что вы на самом деле о них думаете

Люди Овна в глубине души очень неуверенны в себе, но они обеспокоены тем, что они вам не нравятся, не привлекаются к вам, не оцениваете их навыки, не уважаете их статус и, как правило, не «понимаете» какие они замечательные.

Телец

с 21 апреля по 21 мая

Секрет знаков Тельца: их упрямство на самом деле является умом

Все знают, что Быки по зодиаку упрямы, но я не думаю, что это упрямство . Я думаю, что они очень умны (я всегда обращаюсь к Тельцу, когда хочу получить твердое мнение о чем-то), но им требуется очень много времени, чтобы принять решение, поскольку они все обдумывают .

Они совещаются на олимпийском уровне. Но конечный результат золотой, и именно поэтому они не так легко меняют свое мнение.

Близнецы

с 22 мая по 21 июня

Секрет знаков Близнецов: они настолько лояльны, насколько и могут.

Не непостоянные, не двуличные, не кокетливые мошенники. На самом деле очень очень лояльный. Друг, партнер, член семьи или коллега-Близнецы автоматически прикрывают вас в течение всего дня.

Они будут яростно сражаться за тех, кого любят. И вы можете наслаждаться этой преданностью вечно, пока не рассердите их. Если вы нанесете удар в спину Близнецам, то с вами разберется «другой близнец»… который не такой добрый и милый.

Рак

с 22 июня по 23 июля

Секрет знаков Рака: в душе они глупые клоуны

Люди рисуют Раков как эмоциональных, капризных, страстных, пылких, ревнивых и т. д., если честно, немного пугающе. Тем не менее, те, кого я обычно встречаю, на самом деле очень забавные люди, которые не любят ничего, кроме как смеяться и смешить других. Их юмор на высоте.

Они особенно преуспевают в создании впечатлений, поскольку они такие проницательные наблюдатели за людьми, и благодаря своей огромной и глубокой интуиции они всегда находят точку наблюдения!

Лев

с 24 июля по 23 августа

Секрет знаков Льва: они на самом деле очень тихие

Может ли кто-нибудь показать мне дорогу ко всем этим царственным, большим и громким Львам? Все люди-Львы, которых я знаю, — тихие, скромные и застенчивые люди. Существует оттенок уверенности и гордости, но не больше, чем любой другой признак.

Однако в одном я согласен с народом Льва: у них у всех великолепные волосы.

Дева

с 24 августа по 23 сентября

Секрет знаков Девы: они используют помощь, чтобы контролировать

Девы знают лучше — проверьте. Девы умны – проверьте. Девы полезны – проверьте. Лучше всего, чтобы Девы сделали это за вас, по этим причинам – мммм. Не проверяйте!

Я думаю, что помощь Дев в глубине души заключается в контроле, в том, чтобы держать вас на своем месте и всегда знать, что происходит (потому что они это делают). Отдайте слишком много контроля, и вы попадете в ловушку этой динамики (которой они втайне в конечном итоге возмущаются). Не позволяйте им взять верх!

Весы

с 24 сентября по 23 октября

Секрет знаков Весов: они самые предвзятые знаки

Весы изображаются как зодиакальные аналитические, объективные мыслители, одержимые справедливостью и честностью, всегда ищущие сбалансированный результат. Хммм – не в моей тетрадке.

У Весов есть огромное слепое пятно, когда дело доходит до ситуаций, в которых они непосредственно участвуют. Они сильно перевешивают кости в свою пользу, не могут видеть свои собственные преимущества и играют жестко (когда это не так). И это не поступок, они буквально не могут видеть объективной истины, когда в нем участвуют.

Скорпион

с 24 октября по 22 ноября

Секрет знаков Скорпиона: они довольно непринужденные

Я чувствую, что мне нужно больше доказательств, поскольку я не знаю многих Скорпионов, но что я заметил, среди немногих, кого я знаю, так это то, что они обычно очень непринужденные и спокойные.

Стрелец

с 23 ноября по 21 декабря

Секрет знаков Стрельца: они обычно настойчивы.

У Тельца есть похожая черта, но ему требуются месяцы размышлений, чтобы создать, отточить и уточнить свое мнение, тогда как Стрелец просто видит это и говорит это. И это круто.

Козерог

с 22 декабря по 21 января

Секрет знаков Козерога: они лучшие комики зодиака

Я люблю Кэпса. И я понимаю, что они трудолюбивые и материалистичные люди, но, главный секретный факт, они также очень, очень забавные люди. У Кэпса очень сухой взгляд на мир.

Кепки проницательны и мирские, на них нет мух, и если вам нравится очень мрачный и резкий юмор, тогда расположитесь к Козерогу и заставьте его доверять вам (сложно), чтобы он открылся и показал вам своего внутреннего комика.

Водолей

с 22 января по 19 февраля

Секретная черта знаков Водолея: они очень конкурентоспособны.

В то время как Водолеи изображаются очень хладнокровными, очень гуманными и прогрессивными, всегда думающими о больших мыслях, все водоносы, которых я встречал, были очень спортивными, любящими активный отдых людьми и чрезвычайно конкурентоспособными. К Т.

Это не значит, что они не являются чем-то другим, но об острой конкуренции никогда не упоминается. И я вижу это каждый чертов раз.

Рыбы

с 20 февраля по 20 марта

Секретная черта, которая объединяет знаки Рыб: они злые, если только вы не состоите в их клике.

Рыбы, по-видимому, самый приятный знак зодиака. Однако, на самом деле довольно холодные люди! Это правда! Если только вы не входите в их внутренний «внутренний круг» (а «внутренних» существует более одного).

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