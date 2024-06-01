Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 1 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 1 червня.

Ситуація змінюється на краще, і життя знаходить спосіб стати більш збалансованим і гармонійним.

Причина? Цей день наповнений енергією Життєвого Шляху 2, Гармонізатора, і в нумерології це означає, що ви можете знайти надію посеред шторму.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператор.

У тебе є бійцівський дух. Ви не знаєте, чому сьогодні так швидко робите поспішні висновки, але ситуація напружена, і ви чинитимете опір, якщо знадобиться.

Ви перша людина, яка захищає інших, тому коли ви відчуєте, що на вас нападають особисто, ви також будете першим, хто постоїть за себе.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута.

Минуло кілька тижнів, і тепер розбите серце нарешті стає для тебе менш болючим. Ви можете бачити речі по-іншому і здається, що ваш світ не може закінчитися.

Ви збираєте шматочки воєдино, і цей новий ви починаєте почуватися краще. Ти ніколи не думав, що зможеш жити без свого Х, але глянь на себе, ти процвітаєш.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Зупиніться на мить. Навіть якщо ви не можете дозволити собі відпустку прямо зараз, невелика самооцінка завжди буде гарною ідеєю.

Вам необхідно проаналізувати те, що відбувається у вашому житті, щоб зробити важливі зміни.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Меч, перевернута.

Ви не невдаха. Ви почуваєтеся пригніченим і розбитим, і ви не робите собі жодної користі, дозволяючи негативній розмові із самим собою стати частиною вашого звичайного дня. У вас великі мрії та цілі.

Вам потрібно підняти настрій. У світі багато жахливих речей, але ти один із добрих. Зосередьтеся на благословеннях у своєму житті і постарайтеся не зациклюватися на речах, які залишилися в минулому та знаходяться поза вашим контролем.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Ви завжди знали, що це важкий шлях. Але саме це зробило це вартим для вас. Ви зробите те, чого інші не зможуть, і отримаєте те, чого вони не можуть.

Ви зробили цей вибір та були готові виконувати роботу. Тепер, коли ви пережили найгіршу ситуацію, ви хочете піти.

Але не робіть цього. Відразу після вершини цієї гори ваша перемога. Тримайтеся там, доки не зможете дійти до фінішу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Люди постійно діють непередбачувано, але тільки не ти, Діво. Ти як годинник.

Ви є той, хто залишається послідовним кожен день. Це те, що змушує людей залежати від вас і дає вам почуття впевненості та впевненості у тому, що ви на правильному шляху.

Але коли настає час діяти, ви дієте швидко. У якийсь момент ви просто знаєте, що вам потрібно щось зробити зараз, а запитання ставити пізніше. Можливо, це один із таких моментів.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Ви схильні зберігати своє життя в таємниці, слухаючи решту. Ви мовчали про те, через що проходите, але тепер відчуваєте, що готові відкритися та розповісти про свої почуття.

Але кому ви дасте цей привілей, Терези? Варіантів чимало. Можливо, у вас є друг-Терези, який зможе вислухати вас і втішити так само, як ви б це зробили.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Стався провал. Ви знаєте цю історію, і це було ніяково. Це не той момент у вашій історії, яким ви хочете поділитися чи полегшити. Ви просто хочете залишити це позаду.

Давай перестанемо звинувачувати себе, Скорпіоне. Щось трапляється, і ви можете перенести минуле в сьогодення, навіть не усвідомлюючи цього. Зараз ви знаходитесь у кращому місці та можете визначати майбутнє.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Ви приховуєте своє серце, але інша людина, схоже, не відчуває того ж.

Іноді друзі захоплюються моментом і зі змішаними почуттями починають думати, що щось більше. Але коли почуття не взаємні, це ніяково, і, сподіваюся, ваша дружба переживе це.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Минулий рік сильно вдарив по гаманцю, і потрібен час, щоб відновити його з нуля. Є невеликий страх, що килим виб'ють з тебе ще раз.

Цього не станеться, Козеріг. Ви навчилися бути стійкими, винахідливими та набули великої витримки, яка допоможе вам впоратися з усім, що залишилося від непередбаченого впливу на ваші фінанси.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Були речі, про які ви не знали, і тому все зайшло так далеко. Ви були приголомшені тим, як ваш друг вирішив зробити, і тепер вас просять допомогти зібрати шматочки.

Це дуже багато. Звучить холодно, але ви знаєте, що найкращий вчитель – це досвід, і це можливість вчитися та рости на практиці.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Спочатку прощення завжди здається несправедливим, але коли ви подивіться, як воно емоційно звільняє вас від тягаря гніву та ненависті, воно того варте.

Ви більше не дозволяєте помилкам минулого визначати вас, і хоча ви, можливо, ніколи більше не зможете бути друзями, ви можете відпустити їх у всесвіт і дозволити кармі подбати про все інше.

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