Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 1 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 1 июня.

Ситуация меняется к лучшему, и жизнь обретает способ стать более сбалансированной и гармоничной.

Причина? Этот день наполнен энергией Жизненного Пути 2, Гармонизатора , и в нумерологии это означает, что вы можете найти надежду посреди шторма.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Император.

У тебя есть бойцовский дух. Вы не знаете, почему сегодня так быстро делаете поспешные выводы, но ситуация напряженная, и вы будете сопротивляться, если понадобится.

Вы первый человек, который защищает других, поэтому, когда вы почувствуете, что на вас нападают лично, вы также будете первым, кто постоит за себя.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая.

Прошло несколько недель, и теперь разбитое сердце наконец-то становится для тебя менее болезненным. Вы можете видеть вещи по-другому, и кажется, что ваш мир не может закончиться.

Вы собираете кусочки воедино, и этот новый вы начинаете чувствовать себя лучше. Ты никогда не думал, что сможешь жить без своего Х, но посмотри на себя, ты процветаешь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Остановитесь на мгновение. Даже если вы не можете позволить себе отпуск прямо сейчас, небольшая самооценка всегда будет хорошей идеей.

Вам необходимо проанализировать то, что происходит в вашей жизни, чтобы внести важные изменения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая.

Вы не неудачник. Вы чувствуете себя подавленным и разбитым, и вы не делаете себе никакой пользы, позволяя негативному разговору с самим собой стать частью вашего обычного дня. У вас большие мечты и цели.

Вам нужно поднять себе настроение. В мире много ужасных вещей, но ты один из хороших. Сосредоточьтесь на благословениях в своей жизни и постарайтесь не зацикливаться на вещах, которые остались в прошлом и находятся вне вашего контроля.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Вы всегда знали, что это трудный путь. Но именно это сделало это стоящим для вас. Вы сделаете то, чего не смогут другие, и получите то, чего они не могут.

Вы сделали этот выбор и были готовы выполнять работу. Теперь, когда вы пережили худшую ситуацию, вы хотите уйти.

Но не делайте этого. Сразу после вершины этой горы — ваша победа. Держитесь там, пока не сможете дойти до финиша.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Люди постоянно действуют непредсказуемо, но только не ты, Дева. Ты как часы.

Вы тот, кто остается последовательным каждый день. Это то, что заставляет людей зависеть от вас и дает вам чувство уверенности и уверенности в том, что вы на правильном пути.

Но когда приходит время действовать, вы действуете быстро. В какой-то момент вы просто знаете, что вам нужно что-то сделать сейчас, а вопросы задавать позже. Возможно, это один из таких моментов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вы склонны хранить свою жизнь в тайне, слушая всех остальных. Вы молчали о том, через что проходите, но теперь чувствуете, что готовы открыться и рассказать о своих чувствах.

Но кому вы дадите эту привилегию, Весы? Вариантов довольно много. Возможно, у вас есть друг-Весы, который сможет выслушать вас и утешить так же, как вы бы это сделали.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Произошел провал. Вы знаете эту историю, и это было неловко. Это не тот момент в вашей истории, которым вы хотите поделиться или облегчить. Вы просто хотите оставить это позади.

Давай перестанем винить себя, Скорпион. Что-то случается, и вы можете перенести прошлое в настоящее, даже не осознавая этого. Сейчас вы находитесь в лучшем месте и можете определять будущее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Вы скрываете свое сердце, но другой человек, похоже, не чувствует того же.

Иногда друзья увлекаются моментом и со смешанными чувствами начинают думать, что есть что-то большее. Но когда чувства не взаимны, это неловко, и, надеюсь, ваша дружба переживет это.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Прошлый год сильно ударил по вашему кошельку, и требуется время, чтобы восстановить его с нуля. Есть небольшой страх, что ковер выбьют из-под тебя еще раз.

Этого не произойдет, Козерог. Вы научились быть устойчивыми, находчивыми и приобрели большую выдержку, которая поможет вам справиться со всем, что осталось от непредвиденного воздействия на ваши финансы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Были вещи, о которых вы не знали, и именно поэтому все зашло так далеко. Вы были ошеломлены тем, как ваш друг решил поступить, и теперь вас просят помочь собрать кусочки.

Это слишком многого. Звучит холодно, но вы знаете, что лучший учитель — это опыт, и это возможность учиться и расти на практике.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Поначалу прощение всегда кажется несправедливым, но когда вы посмотрите, как оно эмоционально освобождает вас от бремени гнева и ненависти, оно того стоит.

Вы больше не позволяете ошибкам прошлого определять вас, и хотя вы, возможно, никогда больше не сможете быть друзьями, вы можете отпустить их во вселенную и позволить карме позаботиться обо всем остальном.

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