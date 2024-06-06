За допомогою розчину для видалення накипу: один із способів очистити чайник від накипу – придбати засіб для видалення накипу в магазині товарів для дому або будь-де, де продаються електричні чайники. Розчини для видалення накипу, як правило, виготовлені на основі лимонної кислоти, випускаються у формі порошку або рідини та легко змішуються з водою. Цей підхід має менший запах, ніж використання дистильованого оцту для чищення чайника (докладніше про це нижче). Дотримуйтесяінструкцій, зазначених на упаковці розчину для видалення накипу.