Кожна господиня час від часу задається питанням про те, як очистити електричний чайник від накипу та інших забруднень. Відповідь на це є і вона доволі просто. Politeka розповість детальніше про цей процес.
Як очистити електричний чайник зовні
Крок 1. Протріть його. Використовуйте неабразивний миючий засіб і серветку або рушник, щоб протерти верх і боки чайника.
Крок 2: Тримайте його сухим. Уникайте намочування основи чайника, щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження чайника.
Крок 3: повторіть. Повторюйте щоразу, коли помітите, що чайник потребує доопрацювання.
Як очистити внутрішню частину електричного чайника
Крок 1: Приготуйте очисний розчин. Помістіть 1-2 чайні ложки харчової соди в чайник і додайте достатньо води, щоб вийшла паста.
Крок 2: скраб. Використовуйте м’яку щітку (наприклад, щітку для пляшок), щоб почистити внутрішню частину чайника та видалити будь-які відкладення або сміття.
Крок 3: Додайте оцет. Додайте оцет у чайник, доки харчова сода не почне пузиритися, а потім промийте водою.
Якщо ваш чайник потребує лише легкого оновлення, ви можете використовувати виключно харчову соду, щоб видалити сміття з внутрішньої частини, говорить Діп. Це також вартий попереднього кроку перед видаленням накипу з чайника.
Як очистити електричний чайник від накипу
За допомогою розчину для видалення накипу: один із способів очистити чайник від накипу – придбати засіб для видалення накипу в магазині товарів для дому або будь-де, де продаються електричні чайники. Розчини для видалення накипу, як правило, виготовлені на основі лимонної кислоти, випускаються у формі порошку або рідини та легко змішуються з водою. Цей підхід має менший запах, ніж використання дистильованого оцту для чищення чайника (докладніше про це нижче). Дотримуйтесяінструкцій, зазначених на упаковці розчину для видалення накипу.
За допомогою оцту: якщо у вас немає розчину для видалення накипу або ви бажаєте використовувати звичайний побутовий засіб для чищення, ви також можете очистити чайник від накипу дистильованим білим оцтом.
Крок 1: промити. Промийте чайник, щоб видалити будь-яке плаваюче сміття.
Крок 2: Змішайте розчин. Наповніть чайник рівними частинами білого дистильованого оцту та фільтрованої води до лінії «MAX» або до місця, де закінчується видимий накип усередині чайника. Ви також можете додати трохи лимонного соку, щоб замаскувати запах оцту. . Сам по собі лимонний сік не є достатньо сильною кислотою, щоб видалити накип на чайниках та інших приладах.
Крок 3: Увімкніть чайник. Увімкніть чайник і дайте розчину повністю закипіти.
Крок 4. Почистіть чайник. Вилийте кип'ячений розчин оцту і промийте водою. Якщо є стійкий бруд, який не видаляється, дайте чайнику охолонути та видаліть його за допомогою м’якої щітки. Якщо ви не бачите видимого бруду, пропустіть цей крок.
Крок 5: Заповніть і закип’ятіть. Знову наповніть чайник, цього разу чистою фільтрованою водою, і закип’ятіть.
Крок 6: промийте. Злийте кип'ячену фільтровану воду і промийте чайник, щоб видалити оцтовий аромат.
Крок 7: повторіть за потреби. Якщо всередині чайника все ще видно накип, повторіть описані вище дії.
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