Каждая хозяйка время от времени задается вопросом о том, как очистить электрический чайник от накипи и других загрязнений. Ответ на это есть и он достаточно просто. Politeka расскажет подробнее об этом процессе.
Как очистить электрический чайник снаружи.
Шаг 1. Протрите его. Используйте неабразивное моющее средство и салфетку или полотенце, чтобы протереть верх и бока чайника.
Шаг 2: Держите его сухим. Избегайте намачивания основания чайника во избежание поражения электрическим током или повреждения чайника.
Шаг 3: повторите. Повторяйте каждый раз, когда заметите, что чайник нуждается в доработке.
Как очистить внутреннюю часть электрического чайника
Шаг 1: Приготовьте очищающий раствор. Поместите 1-2 чайные ложки пищевой соды в чайник и добавьте достаточно воды, чтобы получилась паста.
Шаг 2: Скраб. Используйте мягкую щетку (например, бутылку), чтобы очистить внутреннюю часть чайника и удалить любые отложения или мусор.
Шаг 3: Добавьте уксус. Добавьте уксус в чайник, пока пищевая сода не начнет пузыриться, а затем промойте водой.
Если ваш чайник нуждается только в легком обновлении, вы можете использовать исключительно пищевую соду, чтобы удалить мусор из внутренней части, говорит Дип. Это также стоит предыдущего шага перед удалением накипи из чайника.
Как очистить электрический чайник от накипи
С помощью раствора для удаления накипи: один из способов очистить чайник от накипи – приобрести средство для удаления накипи в магазине товаров для дома или где угодно, где продаются электрические чайники. Растворы для удаления накипи обычно изготовлены на основе лимонной кислоты, выпускаются в форме порошка или жидкости и легко смешиваются с водой. Этот подход имеет меньший запах, чем использование дистиллированного уксуса для чистки чайника (подробнее об этом ниже). Следуйте инструкциям, указанным на упаковке раствора для удаления накипи.
С помощью уксуса: если у вас нет раствора для удаления накипи или вы хотите использовать обычное бытовое чистящее средство, вы также можете очистить чайник от накипи дистиллированным белым уксусом.
Шаг 1: промыть. Промойте чайник, чтобы удалить любой плавающий мусор.
Шаг 2: Смешайте раствор. Наполните чайник ровными частями белого дистиллированного уксуса и фильтрованной воды до линии «MAX» или до места, где заканчивается видимая накипь внутри чайника. Вы также можете добавить немного лимонного сока, чтобы замаскировать запах уксуса. . Сам по себе лимонный сок не достаточно сильной кислотой, чтобы удалить накипь на чайниках и других приборах.
Шаг 3: Включите чайник. Включите чайник и дайте раствору полностью закипеть.
Шаг 4. Очистите чайник. Вылейте кипяченый раствор уксуса и промойте водой. Если не удаляется стойкая грязь, дайте чайнику остыть и удалите ее с помощью мягкой щетки. Если вы не видите видимой грязи, пропустите этот шаг.
Шаг 5: Заполните и вскипятите. Снова наполните чайник, на этот раз чистой отфильтрованной водой, и вскипятите.
Шаг 6: промойте. Слейте кипяченую отфильтрованную воду и промойте чайник, чтобы удалить уксусный аромат.
Шаг 7: повторите при необходимости. Если внутри чайника все еще видна накипь, повторите описанные выше действия.
Читайте также:
Как удалить известковый налет в чайнике: поможет домашний продукт
Как почистить чайник от грязи и накипи: будет как новый
Как почистить электрический чайник от накипи: несколько простых советов