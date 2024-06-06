С помощью раствора для удаления накипи: один из способов очистить чайник от накипи – приобрести средство для удаления накипи в магазине товаров для дома или где угодно, где продаются электрические чайники. Растворы для удаления накипи обычно изготовлены на основе лимонной кислоты, выпускаются в форме порошка или жидкости и легко смешиваются с водой. Этот подход имеет меньший запах, чем использование дистиллированного уксуса для чистки чайника (подробнее об этом ниже). Следуйте инструкциям, указанным на упаковке раствора для удаления накипи.