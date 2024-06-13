Існує засіб, який може допомогти вам вивести плями від трави і він точно є у вас вдома.

Вивести плями від трави з улюлених речей потрібно негайно, як тільки ви їх побачили. І зробити це можна за допомогою засобу, який точно є у вас вдома. А який це буде засіб з усіх перерахованих - вирішувати вам.

Як вивести плями від трави

Спирт

Щоб вивести плями від трави, щедро промокніть пляму спиртом, висушіть на повітрі, а потім промийте холодною водою. Накрийте пляму миючим засобом і енергійно потріть її (я використовував стару зубну щітку). Дайте постояти 10 хвилин і знову промийте прохолодною водою.

Звичайний миючий засіб

Додайте свій звичайний миючий засіб до плями, енергійно почистіть щіткою, залиште приблизно на 10 хвилин і змийте прохолодною водою.

Перекис водню і харчова сода

Ще один хороший продукт для того, щоб вивести плями від трави це водень у поєднанні з харчовою содою. Змішайте столову ложку харчової соди з кількома краплями перекису водню до утворення густої пасти. Розгладьте пляму від трави та залиште на 30 хвилин. Розтріть пасту щіткою та промийте прохолодною водою, потім обробіть миючим засобом, дайте постояти, потім знову прополощіть прохолодною водою.

Перекис водню і мило для посуду

Змішайте трохи перекису водню з декількома бризками мильного засобу (не потрібно бути надто науковим щодо цього). Намочіть пляму, залиште на 30 хвилин, потім потріть і прополощіть у прохолодній воді. Додайте ще трохи миючого засобу, почистіть, посидьте та прополощіть.

Оцет

Змішайте одну частину дистильованого білого оцту з однією частиною води. Покрийте пляму, залиште (30 хвилин добре спрацювало для мене), потріть і прополощіть у прохолодній воді. Потім повторіть звичайні дії з миючим засобом: потріть, посидіть і промийте. Оцет має стовідсотково допомогти вам вивести плями від трави.

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