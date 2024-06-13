Существует средство, которое может помочь вам очистить пятна от травы и оно точно есть у вас дома.

Вывести пятна от травы из влюбленных вещей нужно немедленно, как только вы их увидели. И сделать это можно с помощью средства, которое точно есть у вас дома. А какое это будет средство из всех перечисленных – решать вам.

Как вывести пятна от травы

Спирт

Чтобы вывести пятна от травы, щедро промокните пятно спиртом, высушите на воздухе, затем промойте холодной водой. Накройте пятно моющим средством и энергично потрите его (я использовал старую зубную щетку). Дайте постоять 10 минут и снова промойте прохладной водой.

Обычное моющее средство

Добавьте свое обычное моющее средство к пятну, энергично почистите щеткой, оставьте примерно на 10 минут и смойте прохладной водой.

Перекись водорода и пищевая сода

Еще один хороший продукт для того, чтобы вывести пятна от травы – это водород в сочетании с пищевой содой. Смешайте столовую ложку пищевой соды с несколькими каплями перекиси водорода до образования густой пасты. Разгладьте пятно от травы и оставьте на 30 минут. Растрите пасту щеткой и промойте прохладной водой, затем обработайте моющим средством, дайте постоять, затем снова прополощите прохладной водой.

Перекись водорода и мыло для посуды

Смешайте немного перекиси водорода с несколькими брызгами мыльного средства (не нужно быть слишком научным по этому поводу). Намочите пятно, оставьте на 30 минут, затем потрите и прополощите в прохладной воде. Добавьте еще немного моющего средства, почистите, посидите и прополощите.

Уксус

Смешайте одну часть белого дистиллированного уксуса с одной частью воды. Покройте пятно, оставьте (30 минут хорошо сработало для меня), потрите и прополощите в прохладной воде. Затем повторите обычные действия с моющим средством: потрите, посидите и промойте. Уксус должен полностью помочь вам вывести пятна от травы.

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