Існують дієві поради, які можуть допомогти вам почистити килимок для ванної, щоб знову насолоджуватися його охайністю.

Почистити килимок для ванної може здаватися дуже складним завданням, але насправді це легше, ніж легко. Ось як це зробити:

Як почистити килимок для ванної кімнати — основи

По-перше, перш ніж почистити килимок для ванної, перевірте етикетки щодо догляду, щоб переконатися, що вам не можна використовувати якісь спеціальні засоби для чищення або налаштування пральної та сушильної машин.



Після того, як ви це зробите, винесіть килимки для ванної кімнати на вулицю та гарненько їх струсіть. Ви будете здивовані — і, можливо, трохи відштовховані — кількістю бруду, пилу, лупи та волосся, які вилітають з них. Крім того, якщо ваші килимки для ванної кімнати мають пластикову або гумову основу, витріть її сухою тканиною з мікрофібри.

Як почистити килимок для ванної з мікрофібри та синелі

Ці килимки популярні, тому що вони швидко висихають і особливо м’які на ногах. Ось як почистити килимки для ванної кімнати, виготовлені з мікрофібри або шеніллу, після того, як ви перевірили інструкції з догляду та, звичайно, витрусили їх.

Помістіть килимки в пральну машину з делікатним пральним засобом. Переконайтеся, що ви не перевантажили пральну машину. Прати на холоді. Сушити в сушильній машині на найнижчому нагріві. Крім того, ви можете повісити килимки на вулицю для висихання.

Примітка: якщо ви користуєтеся сушильною машиною, не змішуйте килимки з мікрофібри або синелі з іншими тканинами, особливо рушниками. Якщо ці килимки збирають ворс, вони не будуть висихати так швидко.

Як почистити килимок для ванної з пластику або гуми

Килимки для ванної кімнати з пластиковою та гумовою підкладкою є стандартними для багатьох будинків і виготовляються з широкого спектру матеріалів, від бавовни до нейлону. Ось чому важливо перевіряти бирки догляду! Готові дізнатися, як прати килимки з пластиковою або гумовою підкладкою?

Перевірте нижню частину килимків, щоб перевірити, чи підкладка не тріснула або не відшарувалася. Якщо так, можливо, настав час придбати новий килимок, оскільки ці маленькі шматочки можуть відірватися в пральній або сушильній машині, спричиняючи засмічення або пошкодження ваших приладів. Помістіть килимки в пральну машину, не перевантажуючи машину. Періть килимки для ванної кімнати в холодному режимі з м’яким миючим засобом. Повісьте килимки для сушіння або сушіть у сушильній машині на найнижчому рівні. Ніколи не використовуйте тепло під час сушіння пластикових або гумових килимків для ванної кімнати, оскільки це може призвести до того, що підкладка потріскається або навіть розплавиться.

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