Почистить коврик для ванной может казаться очень сложной задачей, но по сути это легче, чем просто. Вот как это сделать:
Как почистить коврик для ванной комнаты
Во-первых, прежде чем почистить коврик для ванной, проверьте этикетки по уходу, чтобы убедиться, что нельзя использовать какие-либо специальные средства для чистки или настройки стиральной и сушильной машин.
После того как вы это сделаете, вынесите коврики для ванной на улицу и хорошенько их встряхните. Вы будете удивлены — и, возможно, немного оттолкнуты — количеством грязи, пыли, перхоти и вылетающих из них волос. Кроме того, если ваши коврики для ванной комнаты имеют пластиковую или резиновую основу, протрите ее сухой тканью из микрофибры.
Как почистить коврик для ванной из микрофибры и синели
Эти коврики популярны, потому что они быстро высыхают и особенно мягкие на ногах. Вот как почистить коврики для ванной комнаты, изготовленные из микрофибры или шенилла, после того как вы проверили инструкции по уходу и, конечно, вытряхнули их.
- Поместите коврики в стиральную машину с деликатным стиральным средством. Убедитесь, что вы не перегрузили стиральную машину.
- Стирать на холоде.
- Сушить в сушильной машине на самом низком нагреве. Кроме того, вы можете повесить коврики на улицу для высыхания.
Примечание: если вы пользуетесь сушильной машиной, не смешивайте коврики из микрофибры или синели с другими тканями, особенно полотенцами. Если эти коврики собирают ворс, они не будут высыхать так быстро.
Как почистить коврик для ванной из пластика или резины.
Коврики для ванной комнаты с пластиковой и резиновой подкладкой являются стандартными для многих домов и производятся из широкого спектра материалов, от хлопка до нейлона. Вот почему важно проверять бирки ухода! Готовы узнать, как стирать коврики с пластиковой или резиновой подкладкой?
- Проверьте нижнюю часть ковриков, чтобы проверить, не треснула или не отслоилась подкладка. Если так, возможно, пора приобрести новый коврик, поскольку эти маленькие кусочки могут оторваться в стиральной или сушильной машине, что приводит к засорению или повреждению ваших приборов.
- Поместите коврики в стиральную машину, не перегружая машину. Стирайте коврики для ванной комнаты в холодном режиме с мягким моющим средством.
- Повесьте коврики для сушки или сушите в сушильной машине на самом низком уровне. Никогда не используйте тепло во время сушки пластиковых или резиновых ковриков для ванной комнаты, так как это может привести к тому, что подкладка потрескается или даже расплавится.
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