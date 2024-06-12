Существуют действенные советы, которые могут помочь вам почистить коврик для ванной, чтобы снова наслаждаться его аккуратностью.

Почистить коврик для ванной может казаться очень сложной задачей, но по сути это легче, чем просто. Вот как это сделать:

Как почистить коврик для ванной комнаты

Во-первых, прежде чем почистить коврик для ванной, проверьте этикетки по уходу, чтобы убедиться, что нельзя использовать какие-либо специальные средства для чистки или настройки стиральной и сушильной машин.



После того как вы это сделаете, вынесите коврики для ванной на улицу и хорошенько их встряхните. Вы будете удивлены — и, возможно, немного оттолкнуты — количеством грязи, пыли, перхоти и вылетающих из них волос. Кроме того, если ваши коврики для ванной комнаты имеют пластиковую или резиновую основу, протрите ее сухой тканью из микрофибры.

Как почистить коврик для ванной из микрофибры и синели

Эти коврики популярны, потому что они быстро высыхают и особенно мягкие на ногах. Вот как почистить коврики для ванной комнаты, изготовленные из микрофибры или шенилла, после того как вы проверили инструкции по уходу и, конечно, вытряхнули их.

Поместите коврики в стиральную машину с деликатным стиральным средством. Убедитесь, что вы не перегрузили стиральную машину. Стирать на холоде. Сушить в сушильной машине на самом низком нагреве. Кроме того, вы можете повесить коврики на улицу для высыхания.

Примечание: если вы пользуетесь сушильной машиной, не смешивайте коврики из микрофибры или синели с другими тканями, особенно полотенцами. Если эти коврики собирают ворс, они не будут высыхать так быстро.

Как почистить коврик для ванной из пластика или резины.

Коврики для ванной комнаты с пластиковой и резиновой подкладкой являются стандартными для многих домов и производятся из широкого спектра материалов, от хлопка до нейлона. Вот почему важно проверять бирки ухода! Готовы узнать, как стирать коврики с пластиковой или резиновой подкладкой?

Проверьте нижнюю часть ковриков, чтобы проверить, не треснула или не отслоилась подкладка. Если так, возможно, пора приобрести новый коврик, поскольку эти маленькие кусочки могут оторваться в стиральной или сушильной машине, что приводит к засорению или повреждению ваших приборов. Поместите коврики в стиральную машину, не перегружая машину. Стирайте коврики для ванной комнаты в холодном режиме с мягким моющим средством. Повесьте коврики для сушки или сушите в сушильной машине на самом низком уровне. Никогда не используйте тепло во время сушки пластиковых или резиновых ковриков для ванной комнаты, так как это может привести к тому, что подкладка потрескается или даже расплавится.

Читайте также:

Как эффективно почистить ковер: 4 способа, что улучшат ваш интерьер дома

Как удалить сложные пятна с ковра: 5 простых способов

Как очистить ковер без пылесоса: эффективные советы