Існують ефективні методи, які допоможуть вам почистити шторки для душу, щоб вони були, як нові.

Почистити шторки для душу - це ще те завдання з зірочкою, особливо, якщо ви ніколи раніше цього не робили. Однак, не переймайтеся, зробити це все ж можливо.

Як почистити шторки для душу, не знімаючи її

Якщо вам не вистачає часу, і ви не хочете знімати штору, візьміть оцтовий розчин для чищення шторки для душу. Оцет допоможе знищити цвіль і мильний наліт, який зібрався на шторі.

Приготуйте очисний розчин

Змішайте одну частину оцту з чотирма частинами води в пульверизаторі. Розтягніть завісу для душу до упору.

Розпилювальна завіса для душу

Розпиліть розчин на штору, зосереджуючись на стороні, яка висить у ванні, і повністю просочіть штору.

Промийте та висушіть

Промийте душову шторку теплою водою зверху вниз. Дайте йому висохнути на повітрі.

Як почистити шторки для душу в пральній машині

Більшість душових штор і вкладишів можна пропустити в пральній машині. Однак перед тим, як запускати пральну машину, перевірте спеціальні інструкції на етикетках.

Як прати душові вкладиші в машині

Боуен радить додавати кілька рушників під час прання підкладки. Рушники допоможуть увібрати частину води під час циклу прання. Запустіть цикл холодної води та дайте шторці висохнути на повітрі, а не кладіть її в сушарку.

Для додаткового захисту від цвілі Боуен рекомендує додавати ½ склянки харчової соди та ¼ склянки оцту під час циклу полоскання.

Як прати тканинні штори для душу в машині

Більшість штор для душу з тканини можна прати в машині, як і іншу білизну. Прочитайте тег і дотримуйтесь інструкцій виробника. Боуен рекомендує вибрати найвищий рівень води та найм’якший цикл. Використовуйте теплу воду та м'який пральний порошок, щоб уникнути пошкодження. Як і підкладка, пропустіть сушарку та дайте шторі висохнути на повітрі.

Як почистити шторки для душу з пластику в машині

Якщо вам цікаво, як почистити шторки для душу з пластику, їх також можна прати в пральній машині. Використовуйте холодну воду і, як і у випадку з пластиковою підкладкою, додайте кілька рушників, щоб запобігти зморшкам.