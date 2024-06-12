Есть эффективные методы, которые помогут вам почистить шторки для душа, чтобы они были как новые.

Почистить шторки для душа – это еще та задача со звездочкой, особенно, если вы никогда раньше этого не делали. Однако, не беспокойтесь, сделать это все же возможно.

Как почистить шторки для душа, не снимая ее

Если вам не хватает времени и вы не хотите снимать штору, возьмите уксусный раствор для чистки шторки для душа. Уксус поможет уничтожить плесень и мыльный налет, собравшийся на шторе.

Приготовьте очищающий раствор

Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды в пульверизаторе. Растяните занавес для душа до упора.

Распылительный занавес для душа

Распылите раствор на штору, сосредотачиваясь на висящей в ванне стороне и полностью пропитайте штору.

Промойте и высушите

Промойте душевую шторку теплой водой сверху вниз. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Как почистить шторки для душа в стиральной машине.

Большинство душевых штор и вкладышей можно пропустить в стиральной машине. Однако перед запуском стиральной машины проверьте специальные инструкции на этикетках.

Как стирать душевые вкладыши в машине

Боуэн советует добавлять несколько полотенец во время стирки подкладки. Полотенца помогут впитать часть воды во время цикла стирки. Запустите цикл холодной воды и дайте шторке высохнуть на воздухе, а не кладите ее в сушилку.

Для дополнительной защиты от плесени Боуэн рекомендует добавлять ½ стакана пищевой соды и ¼ стакана уксуса во время цикла полоскания.

Как стирать тканевые шторы для душа в машине

Большинство штор для душа из ткани можно стирать в машине, как и другое белье. Прочтите тег и следуйте инструкциям производителя. Боуэн рекомендует выбрать самый высокий уровень воды и мягкий цикл. Во избежание повреждения используйте теплую воду и мягкий стиральный порошок. Как и подложка, пропустите сушилку и дайте шторе высохнуть на воздухе.

Как почистить шторки для душа из пластика в машине.

Если вам интересно, как почистить шторки для душа из пластика, их можно стирать в стиральной машине. Используйте холодную воду и, как и в случае с пластиковой подкладкой, добавьте несколько полотенец, чтобы предотвратить морщины.