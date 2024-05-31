Якщо ці знаки Зодіаку дійсно відчувають потребу зберігати позитивний настрій, вони зроблять щось, що принесе користь суспільству чи іншим людям.

Деякі знаки Зодіаку намагаються поглянути на будь-яку негативну ситуацію, в якій опинилися, і зрозуміти, чому вони можуть з неї навчитися і чи може вийти з неї щось хороше.

Якщо ви не народжені зі здатністю дивитися на світлу сторону, ви можете попрацювати над зміною на краще.

ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овни здатні зберігати позитивний настрій, стежачи за тим, щоб вони не забували про свою фізичну природу. Вони тренуються, відвідують уроки трапеції чи танців — усе, що допомагає зосередитися на русі свого тіла. Потім у них вступають ендорфіни, і вони починають почуватися краще.

ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)

По-перше, Терези не нав'язують собі позитивного настрою. Вони знають, що зміна позитивного ставлення може зайняти час, тож не поспішають. Вони спрямовані на поступові зміни. Оскільки вони дуже хороші у своїй об'єктивності, вони думають про те, як хтось інший відреагував би у такій ситуації. Яку пораду дали б їм Терези?

ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Оскільки Леви починають з дуже позитивного ставлення до життя, вони знають, як важливо бути вдячними за те, що вони мають. Якщо їм доведеться ставити собі такі питання, як "За що я вдячний сьогодні?" або «Які п'ять головних речей у мені, за які я можу бути вдячний?» щоб перегрупуватися та зосередитися, вони це зроблять.

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