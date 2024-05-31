Некоторые знаки Зодиака пытаются взглянуть на любую негативную ситуацию, в которой оказались, и понять, чему они могут из нее научиться и может ли из нее выйти что-то хорошее.
Если вы не рождены со способностью смотреть на светлую сторону, вы можете поработать над изменением в лучшую сторону.
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны способны сохранять позитивный настрой, следя за тем, чтобы они не забывали о своей физической природе. Они тренируются, посещают уроки трапеции или танцев — все, что помогает им сосредоточиться на движении своего тела. Затем в них вступают эндорфины, и они начинают чувствовать себя лучше.
ВЕСЫ (23 сентября – 22 октября)
Во-первых, Весы не навязывают себе позитивный настрой. Они знают, что изменение позитивного отношения может занять время, поэтому не торопятся. Они ориентированы на постепенные изменения. Поскольку они очень хороши в своей объективности, они думают о том, как кто-то другой отреагировал бы в такой же ситуации. Какой совет дали бы им Весы?
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Поскольку Львы начинают с очень позитивного отношения к жизни , они знают, как важно быть благодарными за то, что у них есть. Если им придется задавать себе такие вопросы, как «За что я благодарен сегодня?» или «Какие пять главных вещей во мне, за которые я могу быть благодарен?» чтобы перегруппироваться и сосредоточиться, они это сделают.
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